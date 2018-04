Mutu, la inceput de cariera: "Daca judecam dupa ultimele meciuri, sincer, nu veneam!" Primul obiectiv trasat la cateva secunde dupa ce a fost numit

Adrian Mutu este noul antrenor al celor de la Voluntari.

"Am acceptat imediat, e o echipa care imi place. Vreau sa le multumesc lui Cosmin Contra si celor din staff-ul nationalei. Nu judec echipa dupa ultimele patru meciuri pentru ca daca as fi facut asta sincer nu as fi venit. Am mare incredere in jucatori. Eu cred ca ma pot salva. Domnul presedinte spune play-off-ul, eu zic sa avem rabdare. Discutam la vara. Multumesc tuturor celor de la Voluntari pentru incredere pentru ca nu am experienta. Sper sa nu dezamagesc. Am lucrat cu cei mai mari antrenori din lume, dar nu vreau sa copiez pe nimeni. Imi vine natural ce fac.

Saptamana asta vreau sa le spun care este filosofia mea si ce vreau de la ei si sa le ridic moralul. Trebuie sa fie concentrare maxima pentru ca trebuie sa dam totul. Trebuie sa dam mai mult de 100%, trebuie sa dam ceva in plus. Inclusiv eu. Sunt aici sa-i ajut. Tot ce vreau e sa ma rasplateasca pe teren. Daca voi demonstra, ar fi o onoare sa antrenez echipa nationala.

Imi place sa joc ofensiv, dar voi avea o echipa echilibrata. Am semnat pe sezonul asta si inca unul. Niculescu a avut si ghinion", a declarat Adrian Mutu la conferinta de presa.

"Sunt fericit si mandru ca sunt primul presedinte de club care il prezinta pe Adrian Mutu. Daca in urma cu 12-13 ani imi doream un autograf de la Adrian Mutu, acum am sansa sa am semnatura lui pe un contract. Sunt convins ca va ajunge un antrenor de top si sper sa ajunga sa antreneze cel putin echipele la care a jucat. Nu a stat mult pe ganduri si a acceptat imediat. Ii doresc mult bafta si il antentionez ca daca in sezonul acesta are obiectiv salvarea de la retogradare, din sezonul viitor are obiectiv clasarea in play-off", a declarat Dan Leasa.

Adrian Mutu si-a gasit in sfarsit echipa. Din a patra incercare. Fostul international roman a mai purtat discutii cu Astra, Botosani si Concordia Chiajna.