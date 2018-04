DIALOG APRINS intre Becali si Budescu: "Am tipat in fata echipei! Nu te las sa iti bati joc!" Rolul pe care l-a primit Budi la Steaua

Dica l-a schimbat din nou pe Budescu la pauza, dar mijlocasul nu a mai reactionat asa cum s-a intamplat dupa meciul cu Craiova.

Gigi Becali a dezvaluit ca a avut o discutie serioasa si aprinsa cu Budescu in care i-a explicat ca acesta trebuie sa fie un model pentru tinerii din lotul Stelei.

Becali a precizat ca nu-i va mai permite lui Budescu sa aiba ieseri de genul celei cu Craiova pentru ca ii va periclita proiectul pe care incearca sa-l implementeze la Steaua.

"Nu credeam ca tu esti narcisist! Pai, pe tine te intereseaza echipa sau te intereseaza de tine? 'Echipa!'. Pai si atunci cum echipa castiga cu 2-0 si tu esti suparat? In primul rand castigam campionatul. Vreau sa educ niste copii. Man, Nedelcu, Coman, Ovidiu Popescu. Popescu era cuminte, acum a inceput si el sa vocifereze. Am spus de fata cu toata echipa si am tipat tare: "Asta vreau sa fac!". Sa fac o echipa de viitor cu copii astia, peste 2-3 ani. Daca te las pe tine sa-ti faci de cap, nu pot sa fac ce vreau eu. Nu te supara, dar nu te las sa-mi strigi proiectul. Multumesc pentru ce ai facut, dar nu te las sa iti bati joc", a declarat Gigi Becali la ProX.

Dupa meciul cu Craiova, partida in care Budescu a fost scos la pauza, mijlocasul a avut o reactie dura la adresa lui Dica: "M-am simtit folosit si nerespectat!". Dupa aceasta declaratie Gigi Becali a fost nevoit sa intervina si sa-i impace pe cei doi.