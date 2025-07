Gigi Becali: "Dinamo plătește 300.000 de euro pentru Ștefănescu. Perianu merge gratis la Farul"

Gigi Becali anunță că a discutat cu Andrei Nicolescu, iar președintele lui Dinamo este de acord să plătească 300.000 de euro pentru a-l cumpăra pe Marius Ștefănescu de la FCSB.

Nemulțumit și de Ovidiu Perianu, Becali anunță că îl va ceda pe mijlocaș gratis la Farul.

"Cu echipele foarte slabe, jucătorii nu se motivează. Asta e explicația mea. Fiecare așteaptă de la altul. Eu așa văd, din moment ce Șut și Tănase nu joacă fotbal. Ei sunt cei mai buni în meciurile tari, dar în meciurile astea parcă nu au agresivitate. Singurii care au jucat fotbal au fost Chiricheș, Cisotti și Miculescu, dar nu poți cu trei inși.



L-am băgat pe Perianu. Am fost prost. Am vrut să-l dăm, dar mi s-a zis că se antrenează foarte bine, că bagă topoare, că e crescut de club și că e păcat să nu-l ținem. Noi am fi egalat, dar Perianu a stricat toate mingile de când a intrat. Eu am hotărât: Perianu, afară din lot! Nu e vorba că m-am supărat pe el, dar atât poate el. Nu e chestie de supărare, dar dacă nu îl am în lot, nu îl bag. Și pe Ștefănescu la fel. I-am zis lui MM să-l scoată din lot.



Da, eu așa am hotărât (n.r - Ștefănescu la Dinamo și Perianu la Farul). Dacă ei vor să meargă... dacă nu, treaba lor, dar ei nu vor mai fi în lot. Asta mi se întâmplă cu Ștefănescu de un an și jumătate. Avându-l în lot, fiind băiat cuminte, de caracter și antrenându-se exemplar, am zis să-i mai dau o șansă. Dar nu trebuie să-l mai am în lot pentru că așa l-aș băga. Eu îmi cer iertare lui Ștefănescu, dar nu am ce să fac.



Eu am vorbit cu ăsta de la Dinamo (n.r - Andrei Nicolescu). I-am zis că l-am luat pe Ștefănescu cu 1,3 milioane și că îl dau cu 300.000. El a zis că da, că au luat hotărârea, că îl ia. Pe Perianu îl dau gratis. Merge la Gică, știu că Gică îl vrea.", a spus Becali, la Digisport.

