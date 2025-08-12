Ușor-ușor se sedimentează detaliile, iar golurile nu mai sunt aruncate-n cuprins de parcă am avea un fotbal bun la noi în campionat.

Etapa a început acolo unde se dă ora exactă la noi în campionat, adică la Clinceni. Printre toate care nu-s de menționat la meciul de vineri seara, hai să ne legăm de scor și de meciul în sine. A fost 1-0 pentru Dinamo contra unei echipe pe care unii și alții, implicați sau nu în fenomen, încearcă să o pună într-o lumină cât mai profesionistă. Nu, domnilor! Metaloglobus este și se prezintă ca un club semi-amator. Iar faptul că Dinamo a tremurat pentru victorie cu niște băieți dintr-o echipă de cartier e mai mult decât de speriat. Ok, înțeleg, euforia după 4-3 cu marea rivală vine de la sine cu o doză de relaxare, dar 1-0 cu echipa din Colentina aduce de la sine o rușine. Și ca scor și ca prestație.

Berea aia rece pe care o iei din frigider după ce ai mers toată ziua prin căldură

UTA - Farul a fost un recital. Berea aia rece pe care o iei din frigider după ce ai mers toată ziua prin căldură fără să-ți funcționeze aerul condiționat în mașină. Mihalcea și a lui UTA încă se încadrează în rolul de revelație, dar sezonul e lung și eticheta nu se pune în august. Farul pierde și poate se uită și-n urmă să înțeleagă că victoriile de până acum au adus doar trei puncte, nu și constanță de care să se lege.

U Cluj - Petrolul s-a închis la 1-1. În locul lui Sabău eu aș tremura, chiar și pe canicula asta. Un club serios ar lua niște măsuri după ce te-ai făcut de râs în Europa și n-ai bătut-o decât pe Metaloglobus în primele 5 etape. La câți bani a aruncat U Cluj în ultimii 3 ani, startul ăsta de sezon trebuia s-o găsească pe trupa primăriei lângă Craiova. Dar poate Sabău nu mai e omul potrivit. Unii antrenori au un nivel pe care nu-l pot depăși. Sabău a adus-o până aici pe U, dar riscă s-o tragă înapoi după el dacă nu-și asumă că gafele îl au pe el în rol negativ.

Craiova o bate pe Hermannstadt după un meci bun. Testul e pe plus pentru Rădoi, iar Sibiul a jucat de la egal la egal cu echipa olteană. Faza e ca Sibiul n-a bătut pe nimeni în primele 5 etape. Și mi-e că efectul Măldărășanu se stinge ușor-ușor, dar să vedem dacă e chiar așa sau se păstrează flacăra și ediția asta.

Contează prea puțin startul ratat de sezon pentru FCSB. Treaba serioasă pentru titlu începe în martie, nu acum

FCSB pierde cu Slobozia și sunt atâtea care s-au scris că nici n-aș vrea să fie doar un copy-paste după ce alții au încercat să scoată la suprafață. Eu am văzut un meci în care unii au atacat, iar ațtii au marcat. E un tipar pe care-l vezi și de care nu prea ai cum să te legi. Se întâmplă peste tot. Dar în contextul actual, nu prea ai cum să nu te legi de o astfel de rușine. În rest, e simplu. Contează prea puțin startul ratat de sezon pentru FCSB. Treaba serioasă pentru titlu începe în martie, nu acum.

FC Argeș a impresionat în startul de sezon chiar și atunci când a lăsat punctele la teren. La Botoșani în arătură e greu uneori, iar pentru piteșteni a fost un meci banal de luni după-amiază. Cu trupa lui Leo Grozavu nu știi niciodată la ce să te aștepți. De cele mai multe ori, te minunezi - fie că-i de bine, fie că de rău.

Dur-Bozoancă e cel mai bun portar din Liga 1 în acest moment

Etapa s-a închis la Galați, acolo unde Rapid rămâne fără victorie în Liga 1 din 2008. Ca-n toate meciurile din acest sezon, Rapid n-a impresionat, dar era să câștige. Bine, la fel de ușor putea să piardă primul meci din acest sezon. Oțelul a deschis scorul prin Ciobanu, băiat care și-a adus aminte să se apuce de fotbal la 27 de ani. Dur-Bozoancă e cel mai bun portar din Liga 1 în acest moment. Nu e o opinie, e un fapt. Rapid a revenit pe șine după pauză la Galați, a egalat, dar cam atât. Puteau da lovitura și băieții lui Gâlcă, dar și oțelarii. A fost 1-1 în epilogul rundei, iar Craiova rămână lider la finalul etapei.

