Unul dintre jucătorii de la Universitatea Craiova și-a cerut plecarea de la formația din Bănie.

Chiar înaintea returului cu Spartak Trnava, Basilio Ndong și-a cerut plecarea de la Universitatea Craiova.

Basilio Ndong pleacă de la Universitatea Craiova

Decizia fotbalistului de 26 de ani din Guineea Ecuatorială vine după ce a aflat că nu mai face parte din planurile lui Mirel Rădoi.

Ndong a ieșit din planurile echipei după ce oltenii l-au adus pe Florin Ștefan. Ndong și șefii clubului din Bănie au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului, mai ales că, potrivit Fanatik, jucătorul ar fi fost nemulțumit de faptul că nu joacă mai mult.

Oltenii au oficializat plecarea lui Ndong în cursul zilei de marți: ”Clubul Universitatea Craiova și Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor!

Sursa citată anterior menționează că Basilio Ndong negociază deja cu o nouă echipă, din campionatul Azerbaidjanului.

Basilio Ndong a semnat cu Universitatea Craiiova în 2023, în urma unui transfer de la formația norvegiană Start. Atunci, oltenii au plătit 200.000 de euro în schimbul fotbalistului.

  • 400.000 de euro este cota de piață a lui Basilio Ndong, conform Transfermarkt.
