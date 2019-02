VIITORUL 0-0 CRAIOVA | A vrut sa-l loveasca RAU? Lovitura dura in finalul derby-ului. Ce a facut Vina

Ionut Vina a vazut cartonasul galben in prelungirile meciului cu Craiova.

Oltenii n-au fost multumiti. Au cerut ca fotbalistul lui Hagi sa fie eliminat!



Vina a intrat cu palma in gatul fostului coleg Cicaldau, care a cazut imediat. Mijlocasul Viitorului a protestat si el. I-a spus centralului Barsan ca n-a fost nimic intentionat in gestul sau si ca nu merita nici galben.



"Am dat mingea peste el si m-a lovit cu mana in gura, cu siguranta n-a facut-o intentionat", a spus Cicaldau la Digi Sport.