Lovitura URIASA in fata lui Becali: Craiova ii ia bijuteria din maini, la o luna dupa ce patronul FCSB anunta ca transferul e SIGUR! Anuntul momentului

Craiova a pregatit planul B in lupta pentru titlu.

Ramasa fara Mitrita, Universitatea l-a gasit in Liga 1 pe inlocuitorul atacantului de 8 milioane de euro. Ibrahima Tandia are oferta concreta de la Craiova, sustin sursele www.sport.ro. Jucatorul din Mali, evaluat de olteni la 600 000 de euro, e insa departe de Oblemenco. Neagoe insista sa-l pastreze, fiind convins ca sansele lui Sepsi la play-off ar scadea considerabil fara golgeterul african in lot.



Tandia, 25 de ani, joaca de un an in Romania. In tricoul lui Sepsi, are 36 de aparitii in campionat si 13 goluri marcate. Prieten bun cu Paul Pogba, Tandia a fost aproape in aceasta iarna si de FCSB. Becali era sigur ca-l poate lua cu numai 50 000 de euro, insa Sepsi s-a folosit de o clauza din contractul jucatorului si i-a prelungit acordul pana in 2021, fara clauza de reziliere. Becali n-a vrut sa intre in licitatie, convins ca are suficient talent in atac. FCSB a renuntat la jucator.

In cazul in care va ajunge totusi la Craiova, Tandia ar fi al 3-lea fotbalist suflat de patronul Mihai Rotaru lui Becali in decurs de numai o luna! CSU i-a mai transferat pe Cristea si Fortes, ambii dati ca si semnati cu stelistii.



In cariera, Tandia a mai jucat pentru Caen, Sochauz si Tours, in primele 3 ligi din Franta.