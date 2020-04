Aparitie SURPRIZA in uniforma de POLITIE! Au imbracat-o si au scos-o direct la patrulare din cauza lipsei de personal! Indiciu: e medaliata olimpica, mondiala si europeana :)

Politia Romana trece prin momente dificile si au recurs la incadrari periodice din cauza lipsei de personal.

Larisa Iordache, gimnasta romana cu medalii olimpice, mondiale si europene, este de astazi politist.

Decizia vine in urma lipsei de personal a MAI, iar Larisa Iordache a trecut deja la treaba. S-a pozat astazi la lucru, in timp ce era in patrulare prin oras imbracata in uniforma.

Gimnasta indeamna oamenii sa stea in casa pe timpul pandemiei de coronavirus:

"Am schimbat costumul de gimnastica in uniforma de politie pentru o perioada, din cauza lipsei de personal.

Trebuie sa intelegem ca este cel mai bine sa stam in casa. Toti oamenii care in perioada aceasta dificila sunt la munca, sunt pusi in pericol.

Pentru a opri acest virus trebuie sa ne gandim si la cei din jurul nostru.

Asa ca eu va rog sa stati in casa si sa aveti grija de sanatatea voastra!", a scris Larisa Iordache pe pagina ei de Facebook.