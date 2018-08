Larisa Iordache s-a reprofilat dupa accidentarea care a scos-o din gimnastica: "E ceva total nou pentru mine!" Ce spune despre revenirea in competitii

Din cauza unei accidentari, Larisa Iordache a trecut de la barna la birou!

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Vrea sa revina in gimnastica pentru marele vis: un aur olimpic! Larisa Iordache s-a accidentat in urma cu un an si de atunci n-a mai intrat in sala de gimnastica.

"Am o viata destul de normala. Muncesc ca oricare alt om. Lucrez la birou, ceva total schimbat pentru mine, acum trebuie sa stau pe scaun si sa fac anumite acte!" spune Larisa Iordache.

La 22 de ani, Larisa inca viseaza la un aur olimpic. Ea a luat aur doar la europene.

"Nu cred ca s-a terminat drumul meu in gimnastica, daca piciorul meu va da un randament foarte bun, ma voi apuca de gimnastica" mai spune Larisa.

Larisa a terminat facultatea de sport si vrea sa se apuce de cea de psihologie.Acum, poate manca dulciuri, oricand are pofta.

"Mancam dulciuri si in gimnastica, mancam pe ascuns mai multe dulciuri, acum nu prea mai am pofta" glumeste Larisa.