”Tricolorii” au evoluat aproape 70 de minute cu un om în minus. După 1-0 în prima parte a jocului, ”festivalul” din partea polonezilor a început în partea secundă, când adversarii noștri au marcat de cinci ori.

Spre finalul partidei, Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a fost surprins de camerele TV cu privirea ațintită spre teren. Cu viitorul său pe banca echipei naționale pus la îndoială, Gică Popescu a răspuns întrebării care stă pe buzele tuturor românilor.

Gică Popescu: ”Trebuie să așteptăm”

Fostul său coleg din ”Generația de Aur” așteaptă declarațiile lui Gică Hagi după această partidă și s-a limitat să spună că, înainte de această partidă, ”Regele” era foarte optimist.

„Trebuie să așteptăm, în câteva minute o să avem parte de o declarație din partea lui Gică, vom vedea care va fi reacția lui. Cu siguranță nu este cel mai fericit de ce s-a întâmplat în seara asta.

Pierzi 6-0, nu este o echipă de club, este echipa națională a României. Își dorea enorm să vină să preia echipa națională, avea încredere, zilele trecute am vorbit cu el la telefon, era optimist”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Grupa României din Liga Națiunilor