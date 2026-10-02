”Tricolorii” au evoluat aproape 70 de minute cu un om în minus. După 1-0 în prima parte a jocului, ”festivalul” din partea polonezilor a început în partea secundă, când adversarii noștri au marcat de cinci ori.
Spre finalul partidei, Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a fost surprins de camerele TV cu privirea ațintită spre teren. Cu viitorul său pe banca echipei naționale pus la îndoială, Gică Popescu a răspuns întrebării care stă pe buzele tuturor românilor.
Gică Popescu: ”Trebuie să așteptăm”
Fostul său coleg din ”Generația de Aur” așteaptă declarațiile lui Gică Hagi după această partidă și s-a limitat să spună că, înainte de această partidă, ”Regele” era foarte optimist.
„Trebuie să așteptăm, în câteva minute o să avem parte de o declarație din partea lui Gică, vom vedea care va fi reacția lui. Cu siguranță nu este cel mai fericit de ce s-a întâmplat în seara asta.
Pierzi 6-0, nu este o echipă de club, este echipa națională a României. Își dorea enorm să vină să preia echipa națională, avea încredere, zilele trecute am vorbit cu el la telefon, era optimist”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.
După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.
Grupa României din Liga Națiunilor
- Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, Suedia – ROMÂNIA 2-1
- Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
- Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
- Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
- Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
- Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia