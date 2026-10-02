"E posibil așa ceva?" Reacția polonezilor după ce au umilit România, la Varșovia

&quot;E posibil așa ceva?&quot; Reacția polonezilor după ce au umilit România, la Varșovia Nationala
SPORT.RO
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România a fost umilită de Polonia, la Varșovia, scor 0-6, în al treilea meci din Liga Națiunilor. Aveam cea mai slabă apărare din competiție și ne pregătim de o misiune infernală în preliminariile EURO 2028.

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PoloniaEchipa NationalaLiga Natiunilor
Din articol

Reacția polonezilor după ce au umilit România, la Varșovia

După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, România a pierdut clar și duelul din Polonia, scor 0-6. Echilibrul s-a rupt în minutul 22, după o decizie controversată a arbitrului, când Drăgușin a văzut roșu direct, iar Lewandowski a deschis scorul din penalty.

După 1-0 la pauză, în urma penalty-ului transformat de Lewandowski, Polonia s-a dezlănțuit în repriza secundă. "Lewa" și-a trecut în cont tripla, Ghiță și-a dat autogol, iar Zielinski și Bednarek au marcat și ei.

"Ăsta este science fiction!", a titrat ziarul polonez Przeglad Sportovy, după Polonia - România 6-0.

"E posibil așa ceva? Se pare că da. După două meciuri complet ratate, de această dată naționala Poloniei a încântat cu adevărat publicul de pe PGE Narodowy, învingând România cu 6-0. Cât am avut de așteptat pentru un asemenea meci al naționalei Poloniei!, au mai scris polonezii.

  • Polonia romania liga natiunilor 2102026 15
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POLONIA - ROMÂNIA 6-0

  • POLONIA: Bulka – Cash (Wojtuszek 63), Bednarek, Kiwior, Frankowski – W. Nowak (Urbasnki 63), Zielinski (Slisz 71) – Swiderski, Szymanski (Regula 71), Zalewski (Pietuszewski 76) – Lewandowski. SELECŢIONER: Jan Urban
  • ROMÂNIA: Hindrich - Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu (Borza 67) – R. Marin (C. Cîrjan 78), T. Băluţă, Mihăilă (Coubiş 27) – Hagi (M. Marin 67) – Man (Racoviţan 67), Bîrligea. SELECŢIONER: Gheorghe Hagi
  • Cartonaşe galbene: Lewandowski 42, Swiderski 57 / Ghiţă 35, T. Băluţă 39, Borza 73
  • Cartonaş roşu: Radu Drăguşin (România) min. 22
  • Arbitru: Urs Schnyder (Elveţia)

Clasamentul în grupa României

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