"E posibil așa ceva?" Reacția polonezilor după ce au umilit România, la Varșovia

Reacția polonezilor după ce au umilit România, la Varșovia

După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, România a pierdut clar și duelul din Polonia, scor 0-6. Echilibrul s-a rupt în minutul 22, după o decizie controversată a arbitrului, când Drăgușin a văzut roșu direct, iar Lewandowski a deschis scorul din penalty.

După 1-0 la pauză, în urma penalty-ului transformat de Lewandowski, Polonia s-a dezlănțuit în repriza secundă. "Lewa" și-a trecut în cont tripla, Ghiță și-a dat autogol, iar Zielinski și Bednarek au marcat și ei.

"Ăsta este science fiction!", a titrat ziarul polonez Przeglad Sportovy, după Polonia - România 6-0.

"E posibil așa ceva? Se pare că da. După două meciuri complet ratate, de această dată naționala Poloniei a încântat cu adevărat publicul de pe PGE Narodowy, învingând România cu 6-0. Cât am avut de așteptat pentru un asemenea meci al naționalei Poloniei!, au mai scris polonezii.