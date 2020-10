ULTIMA ORA! Cristiano a solicitat AL TREILEA TEST COVID! Ce se va intampla daca va iesi pozitiv a treia oara!

Cristiano Ronaldo a fost depistat pozitiv cu Covid-19 in decursul zilei de ieri.



Se pare ca starul portughez a solicitat sa efectueze un al 3-lea test Covid la un laborator diferit de cel cu care lucreaza nationala Portugaliei, dupa ce ambele teste pe care le-a facut au iesit pozitive. In in acest moment fostul fotbalist al Realului se afla in asteptarea rezultatului.

Dupa cum informeaza The Sun, fotbalistul lui Juventus a fost fotografiat pe balconul camerei de hotel unde se afla in izolare, in timp ce urmarea antrenamentul pe care coechipierii sai il sustineau inaintea meciului pe care ''lusitanii'' il vor disputa impotriva nationalei Suediei in Nations League.

Conform unor surse din Portugalia, in eventualitatea in care si al treilea test va fi pozitiv, Cristiano se va intoarce la Torino, unde va continua perioada de izolare.

Aceleasi surse dezvaluie ca din cauza acestei situatii Ronaldo este nevoit sa renunte la a se vedea cu mama sa,pe care nu a mai vazut-o din luna august si cu care trebuia sa se intalneasca in aceasta perioada la Lisabona.

Sora starului nationalei Portugaliei, Elma a dezvaluit pentru ziarul portughez Correio de Manha ca fratele sau este frustrat si confuz referitor la aceasta situatie: ''A vrut sa repete testul. Mi-a spus ca este imposibil sa aiba acest virus pentru ca nu simte nimic''.