Ruptura TOTALA intre jucatorii Barcelonei si conducere! Ce decizie de ultima ora a luat presedintele clubului

Barcelona a incercat sa scape de o parte din jucatorii cu contracte mari de la club, plecarile lui Luis Suarez, Arturo Vidal si Ivan Rakitic reducand din cheltuielile salariale.

Barcelona a inregistrat in acest an pierderi de aproximativ 100 de milioane de euro. Josep Bartomeu este intr-o situatie grea, avand in vedere ca va urma in scurt timp motiunea pentru demiterea lui din functia de presedinte.

Bartomeu a scapat lucrurile de sub control, iar din cate se pare presedintele clubului incearca sa mai atenueze din pierderile provocate de pandemie. Jucatorii in frunte cu Lionel Messi si-au pierdut total increderea in acesta.

Conform lui Sique Rodriguez, jurnalist la Cadena SER, conducerea clubului Barcelona a luat decizia de a reduce salariile jucatorilor cu 30%, iar negocierile vor avea loc intre 20 si 22 octombrie. In cazul in care nicio parte nu ajunge la o intelegere, Barcelona va face aceasta reducere unilateral.

Miscare ar putea sa-l coste enorm pe Bartomeu in vederea motiunii de demitere. Jucatorii Barcelonei deja si-au angajat un prestigios avocat pentru negocieri.