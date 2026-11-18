După ce Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 6, gazdele au egalat prin Tahirovic, în finalul primei reprize. Golul victoriei a venit în minutul 82, când Esmir Bajraktarevic a trimis o „torpilă” la colțul scurt, fără șanse pentru Hindrich.

La finalul partidei, selecționerul Gică Hagi a participat la conferința de presă și a răspuns întrebărilor jurnaliștilor. Tehnicianul a vorbit despre prestația echipei, greșeala lui Andrei Rațiu, schimbările efectuate și planurile pentru următoarea perioadă. Hagi consideră că România a făcut progrese, dar are nevoie de mai multă forță și eficiență pentru a obține rezultate.

Gică Hagi, după Bosnia - România 2-1: „Trebuie să devenim mai puternici”

„Se întâmplă în fotbal. Fotbalul e o necunoscută, întotdeauna e o variabilă și trebuie să te aștepți, dacă, bineînțeles, nu câștigi. Nu departe au fost și ei în urmă cu doi ani, așa au fost și ei. Dar au ieșit, au făcut o echipă bună. Felicitări antrenorului care a făcut o echipă foarte bună!

Și noi trebuie să facem același lucru, să creăm o echipă competitivă, o echipă puternică, așa cum cred eu că, jucând meciul în deplasare în Bosnia, de la egal la egal, la ei acasă, cu o echipă foarte bună care a crescut mult în ultimii ani...

E clar că, cred eu, trebuie să creștem foarte mult, dar mai ales în meciurile din deplasare.

Nu sunt fericit că am pierdut. Cu siguranță am jucat mai bine ca la București, mai complet, mai bine. Ei au crescut foarte mult, au o echipă competitivă, au jucat acasă. Din punctul meu de vedere, de la egal la egal, puteam să și câștigăm. Meciul a fost foarte echilibrat, știam că e o echipă care atacă bine pe benzi, tehnică, iute pe benzi, cu centrări. Fotbalul așteaptă o greșeală și, din păcate, am greșit. În rest, eu zic că am făcut un meci bun.

Trebuie să devenim mai puternici ca să poți să câștigi, să joci 90 de minute cu aceeași intensitate pe care am avut-o în prima repriză. Am jucat mult mai bine față de meciul de acasă. Știam că întâlnim o echipă care e puternică aici, acasă la ea, cu suporterii, cu stadionul, cu o echipă care știe fotbal, a progresat foarte mult, foarte puternici pe centru, pe bandă, foarte iuți, tehnici. Când le-am dat spațiu, atunci au venit și problemele. E de lucrat, e de muncit.

Ofensiv cred eu că puteam face, chiar dacă am avut ocazii, dar puteam să avem și noi momentele noastre când puteam să plimbăm mingea mai mult, să alegem momentele când să accelerăm. Per total, în afară de rezultat, eu sunt mulțumit într-un fel, cât aș putea să fiu, fiindcă am pierdut.

(n.r. - De ce cedăm?) Putere! Ne trebuie putere.

(n.r. - De ce l-ați înlocuit pe Bîrligea?) A jucat 70 de minute. Mai era și Coman pe teren, trebuia să joace și Coman. Nimic altceva. A făcut cât a făcut și după aceea au venit schimbările.

România trebuie să joace ambele faze foarte bine. Fotbalul modern... România nu este într-o situație extraordinară. Trebuie să facă progrese foarte mari, așa cum Bosnia a devenit dintr-o echipă bună într-una foarte, foarte bună. Nu suntem într-un moment foarte bun, dar trebuie să progresăm și să ajungem o echipă competitivă la nivel european. Ideea mea de joc este simplă, și ofensivă, și defensivă: trebuie să faci ambele faze, cu tranziție, nu doar o fază, nu un sfert de fază; trebuie să știi să ataci, să... că fotbalul trebuie să împingă lucrurile în direcția asta, că altfel o să fie foarte greu dacă nu.

(n.r. - Despre greșeala lui Andrei Rațiu) Greșeala face parte din joc, clar că s-a greșit. Rațiu până atunci a încercat să facă lucrurile foarte bine, e un jucător important al echipei naționale. Greșeala e umană, înțelegem lucrul ăsta, dar să sperăm că pe viitor, de la an, să nu mai facem aceste greșeli, să o ducem mai bine, fiindcă trebuie să producem rezultate.

(n.r. - Erați pregătit să îl schimbați și pe Bancu?) Eram pregătiți pentru toate. Sunt 10 jucători pe bancă, eram pregătiți de orice. Nicușor, până la urmă, a rămas; știam că el a jucat foarte mult, de aceea unul dintre motive a fost să-l folosim pe Eisat în primul meci, ca să le dăm fiecăruia câte un meci, fiindcă trebuie să descoperim jucători, să aducem jucători tineri care pot să facă față. Bancu jucase mult, la fel ca Cicâldău, care a intrat, n-a fost așa de proaspăt, dar a încercat și el să facă, fiindcă se jucase foarte mult la Craiova.

(n.r. - Ce notă i-ați da naționalei și lui Gică Hagi?) Nu putem să dăm note. Nu sunt profesor, scuzați-mă, eu nu dau note! Eu voiam echipa să câștige, trebuie să facem ambele faze foarte bine; din păcate, am pierdut mai multe meciuri, evaluăm, facem... Trebuie să facem progres, așa cum cred eu că în ultimele 3 meciuri s-a făcut un progres destul de mare. Trebuie să jucăm mult mai bine și în deplasare și să fim mai eficienți.

(n.r. - Ce v-a spus arbitrul când a venit la dvs. în repriza a doua?) Ne-a zis să fim calmi, să facem bine, pentru că suntem în Europa. Și eram amândoi foarte calmi și liniștiți, așa că s-au reglat repede toate lucrurile.

(n.r. - V-ați cristalizat un nucleu pentru preliminariile Euro 2028?) Sunt căutări. La echipa națională nu te oprești niciodată, fiindcă întotdeauna mai sunt jucători care merită sau nu. Echipa națională are un nucleu de bază și de acolo începe să caute, fiindcă vedeți că lipsesc și foarte mulți jucători la fiecare convocare. Dar eu nu mă plâng: cu ce am, cu ei merg. Cei care vin trebuie să facă față. Da, echipa României trebuie să fie mai puternică. 90 de minute trebuie să joci bine ca să câștigi un meci. Îmi asum niște lucruri, decizii pe care le-am luat, dar trebuie să văd jucătorii și fiecare a încercat să dea cât a putut. Efort, dorință, atitudine am văzut de la ei; din păcate, ceva n-am făcut bine, că am pierdut meciul. Acolo trebuie să lucrăm, să fim mai eficienți, mai pragmatici, 100% în direcția asta trebuie să mergem.

(n.r. - Este în ADN-ul nostru să jucăm bine și să pierdem?) Pentru a câștiga trebuie să fii pregătit. Trebuie să faci un fotbal foarte bun, complet, care să te ducă să ajungi să faci performanță. Drumul e lung, trebuie să muncim mult ca să revenim unde am fost. Sunt niște lucruri care se văd, dar trebuie să muncim, că trebuie să aducem victorii. Progres există: ce am văzut astăzi, dacă mențineam ritmul de la început... Eu zic că i-am pus în dificultate, dar mai e de lucrat și eu zic că potențial avem, sunt convins că avem; important e să fim mai puternici.

Eu pot să fac ce depinde de mine, nu pot să fac lucruri care nu depind de mine. Știu că jucătorii vin de la cluburi, îi avem 10 zile. Jucătorii nu au fost 90 de minute la nivelul care trebuia. Dacă erau, puteam să câștigăm. Direcția asta e și trebuie să devenim mai puternici, o să lucrăm în această direcție, nimic altceva mai mult. Trebuie să avem mai multă personalitate, mai mult. Pierdem meciurile și am ajuns unde am ajuns și nu cred că ne convine. Cu toții suntem realiști și o vedem”, a spus Gică Hagi la conferința de presă.