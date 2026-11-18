Maghiarii au început mult mai bine meciul de pe teren propriu. Barnabas Varga a deschis scorul în minutul 35, după ce a profitat de o eroare în apărarea Irlandei de Nord.

Irlanda de Nord a remizat cu Ungaria și promovează în Liga A

Golul marcat de Varga a fost primul încasat de Irlanda de Nord în actuala campanie din Liga Națiunilor! Până la acest meci de la Budapesta, britanicii aveau cinci goluri marcate și zero primite.

Justin Devenny a restabilit egalitatea în minutul 65, cu un șut superb în vinclul porții adverse. Irlanda de Nord a căutat apoi și golul de 2-1, dar acesta nu a venit.

Ungaria a forțat victoria pe final, însă fără succes. S-a terminat 2-1 pentru Irlanda de Nord, iar naționala pregătită de Steven Davis a obținut promovarea în premieră în Liga A. Britanicii au avut o posesie de doar 24% la Budapesta.

Maghiarii au terminat pe locul 2 în grupă, cu 11 puncte, la o lungime în spatele Irlandei de Nord. Ungaria va disputa acum un baraj pentru promovarea în Liga A.