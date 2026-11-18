Selecționata pregătită de Gică Hagi a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea , din pasa lui Dennis Man , însă gazdele au egalat înainte de pauză prin Benjamin Tahirovic (44), după o eroare comisă de Andrei Rațiu . Deși tricolorii au mai avut șanse de a marca în debutul părții secunde prin același Bîrligea (48', 52'), Esmir Bajraktarevic a adus victoria bosniacilor în minutul 82, când l-a depășit pe Radu Drăgușin și a trimis mingea la vinclu.

Nicolae Dică a explicat ce a făcut diferența la Zenica: „Nu au intrat cum trebuie”

Nicolae Dică a precizat că diferența în partida de pe stadionul „Bilino Polje” a fost făcută de randamentul slab al jucătorilor introduși pe parcurs, spre deosebire de succesul anterior cu Polonia (2-1): „A fost acea primă schimbare la pauză, Cicâldău a intrat, nu prea s-a văzut. Noi am început așa cum ne doream a doua repriză. Am început bine, doar că am creat două ocazii foarte mari de a marca. Până prin minutul 60 chiar am făcut un joc bun. După, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că și cu venirea acestor schimbări, pentru că, din punctul meu de vedere, nu au intrat cum trebuie jucătorii care au intrat pe parcursul jocului. Ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Polonia, când schimbările au fost foarte bune și jucătorii care au intrat au schimbat jocul. În seara asta au schimbat jocul în negativ, pot să spun”.

Scăderea de ritm a tricolorilor din ultima jumătate de oră a cântărit decisiv în stabilirea rezultatului final, este de părere fostul internațional: „În primele 60 de minute am fost o echipă bună, și defensiv, și ofensiv am făcut lucrurile bine, dar după aia s-a întâmplat ceva, echipa a căzut. Bosnia a pus presiune mai mare pe noi, au venit și și-au creat ocazii de a marca, au marcat și acel gol prin acea execuție extraordinară și, din păcate, pierdem un joc pe care nu trebuia să-l pierdem. Mă gândeam acum, pe finalul jocului, că era bun și un egal pentru moralul echipei, pentru moralul jucătorilor, pentru ceea ce urmează de la anul. Cred că era foarte important pentru staff, pentru toată lumea, pentru că după prima repriză eram încrezători cu toții că putem să câștigăm jocul”.

În urma acestui rezultat, România a încheiat pe ultimul loc o grupă în care a înregistrat cinci înfrângeri, 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 și 1-2 cu Bosnia-Herțegovina, 0-6 cu Polonia, și o singură victorie, 2-1 pe teren propriu contra Poloniei.

Pentru a se menține în Liga B, prima reprezentativă va disputa în luna martie un baraj în dublă manșă împotriva unei formații clasate pe locul secund în Liga C: Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia.