Franța a câștigat Grupa A1, în timp ce Belgia a obținut calificarea după ce a devansat Italia, grație victoriei directe din ultima etapă.

Grupa A2 a fost cea mai echilibrată. Germania, Țările de Jos și Grecia au terminat la egalitate de puncte, însă doar primele două au prins sferturile. Naționala Germaniei, pregătită de Jurgen Klopp, a câștigat grupa.

În Grupa A3, Anglia a întrerupt seria de invincibilitate a Spaniei și a încheiat pe primul loc, chiar dacă cele două reprezentative au acumulat același număr de puncte.

Portugalia a câștigat Grupa A4, iar Norvegia a obținut calificarea după o revenire spectaculoasă în Danemarca. Nordicii au întors scorul de la 0-2 și au marcat golul victoriei în prelungiri, din penalty.

Tragerea la sorți va avea loc pe 20 noiembrie

Capi de serie: Franța, Germania, Anglia și Portugalia.

Franța, Germania, Anglia și Portugalia. Non-capi de serie: Belgia, Țările de Jos, Spania și Norvegia.

Tragerea la sorți pentru sferturile de finală va avea loc vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00, ora României.

Meciurile se vor disputa în dublă manșă, în perioada 25-30 martie 2027. Câștigătoarele grupelor vor juca returul pe teren propriu, iar fiecare dintre ele va întâlni o formație clasată pe locul secund. Echipele care au făcut parte din aceeași grupă nu se pot întâlni în această fază.

Ce urmează pentru România după ultimul loc în grupă

Naționala pregătită de Gheorghe Hagi a încheiat Grupa B4 pe ultima poziție, după două înfrângeri cu Suedia (1-2 și 0-1), două cu Bosnia (2-4 și 1-2) și un eșec cu Polonia (0-6). Singura victorie a venit în returul cu polonezii, scor 2-1, la București.

Ultimul loc nu înseamnă însă retrogradarea automată în Liga C. Regulamentul ediției 2026/2027 îi oferă României o ultimă șansă de a rămâne în Liga B.

În martie 2027, „tricolorii” vor disputa un baraj de menținere, în dublă manșă, cu un adversar din Liga C. Posibilii oponenți sunt Estonia, Insulele Feroe, Cipru și Belarus. Tragerea la sorți pentru acest baraj va avea loc tot vineri, 20 noiembrie, de la ora 13:00.

Dacă va pierde dubla manșă, România va evolua în Liga C în următoarea ediție a competiției.