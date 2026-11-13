Reprezentativa Moldovei a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, selecţionata Kazahstanului, într-un meci din grupa C3 a Ligii Naţiunilor.
Moldova a învins Kazahstan, scor 2-1, în grupa C3
Învingătorii au marcat prin Popescu, în minutele 39 şi 77.
Pentru Kazahstan a înscris Chesnokov, în minutul 51.
În minutul 90+5, de la oaspeţi a fost eliminat Samorodov.
În aceeaşi grupă se dispută vineri şi partida Slovacia – Insulele Feroe.
Slovacia este lider în clasament, cu 10 puncte (4 jocuri), urmată de Moldova – 7 puncte (5 jocuri), Insulele Feroe – 4 puncte (4 jocuri) şi Kazahstan – două puncte (5 jocuri).
news.ro