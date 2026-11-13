„Perla” de 900.000 de euro de la Dinamo a ajuns să joace în Liga 3!

Cristi Mihai (22 de ani), mijlocașul defensiv al lui Dinamo, a ajuns să evolueze în Liga 3. Fotbalistul a fost titular pentru Dinamo 2 în partida cu Axi Mihăilești, din Seria 5, câștigată de „câini” cu 3-1.

Mihai a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei secunde, deși a fost folosit pe o poziție diferită de cea obișnuită. Mijlocașul a evoluat ca fundaș central și a rămas pe teren toate cele 90 de minute.

Cristi Mihai a prins patru meciuri pentru echipa mare în acest sezon

Situația fotbalistului este surprinzătoare în raport cu așteptările de la momentul transferului. Dinamo l-a adus de la UTA Arad pentru 350.000 de euro, iar în vara anului trecut era cotat la 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt. Valoarea sa de piață a scăzut treptat, iar acum este estimată la 650.000 de euro.