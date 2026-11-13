„Perla” de 900.000 de euro de la Dinamo a ajuns să joace în Liga 3!

„Perla” de 900.000 de euro de la Dinamo a ajuns să joace în Liga 3! Superliga
SPORT.RO
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Fostul internațional U21 a avut să joace în Liga 3.

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Cristi MihaiDinamodinamo 2Axi Mihăilești
Din articol

Cristi Mihai (22 de ani), mijlocașul defensiv al lui Dinamo, a ajuns să evolueze în Liga 3. Fotbalistul a fost titular pentru Dinamo 2 în partida cu Axi Mihăilești, din Seria 5, câștigată de „câini” cu 3-1.

Mihai a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei secunde, deși a fost folosit pe o poziție diferită de cea obișnuită. Mijlocașul a evoluat ca fundaș central și a rămas pe teren toate cele 90 de minute.

Cristi Mihai a prins patru meciuri pentru echipa mare în acest sezon

Situația fotbalistului este surprinzătoare în raport cu așteptările de la momentul transferului. Dinamo l-a adus de la UTA Arad pentru 350.000 de euro, iar în vara anului trecut era cotat la 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt. Valoarea sa de piață a scăzut treptat, iar acum este estimată la 650.000 de euro.

În actualul sezon, Cristi Mihai a prins doar patru apariții în meciurile oficiale ale primei echipe, în campionat și Cupa României, cu un total de 78 de minute. În schimb, sezonul trecut a bifat 28 de partide, un gol și două pase decisive sub comanda lui Zeljko Kopic.

Mihai mai are contract cu Dinamo până în vara lui 2030, însă din sezonul viitor nu va mai putea beneficia de regula U21. În total, mijlocașul a strâns 32 de apariții pentru formația din Ștefan cel Mare, cu un gol și două pase decisive. La UTA, a jucat în 67 de meciuri.

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