Explicatia INCREDIBILA a lui Low dupa umilinta cu Spania! Motivul pentru care Germania ar fi incasat 6 goluri de la iberici: "Le era frica sa joace!"

Spania a invins nationala Germaniei cu 6-0, in Nations League, in luna noiembrie a anului trecut.

Spania si Germania s-au intalnit in Nations League in luna noiembrie a anului trecut, iar spaniolii au umilit nationala antrenata de Joachim Low, cu 6-0. Intr-un interviu pentru Kicker, Low acuza cerintele extrem de dure impuse de pandemia de coronavirus pe care echipa sa a trebuit sa le respecte si spune ca jucatorii nu au vrut sa joace. "Am fost extrem de disciplinati. Respectam toate cerintele si controalele.

Jucatorii nu erau siguri si intrebau: 'vom juca?', 'ar trebui sa jucam?', 'care este motivatia noastra?'. Da, vom juca, le-am zis. Jucatorilor le era teama. Inainte sa decolam, jucatorii imi spuneau: 'Domnule, nu vrem sa jucam. Aceasta e o zona cu risc ridicat. Am familie, copii, am o mama'. Rar am vazut o asemenea lipsa de dorinta si frica la jucatori", a spus Joachim Low.

Nemtii au fost spulberati in acea partida, cu 6-0, iar jucatorii au fost acuzati de lipsa de implicare de publicatiile din tara si s-a vorbit chiar de demiterea lui Joachim Low. Golurile Spaniei au fost marcate de Morata ( 17'), Ferran Torres(33', 55', 71'), Mikel Oyarzabal( 89') si Rodrigo (38').