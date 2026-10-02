Supărat că nu a jucat cu Norvegia, deși selecționerul i-ar fi promis că va bifa o jumătate de oră și chiar l-a trimis la încălzire în timpul meciului de la Oslo, Cristiano Ronaldo a părăsit definitiv în cele din urmă cantonamentul naționalei.

Reacția lui Rafael Leao după ce i-a înșfăcat numărul lui Cristiano Ronaldo de la națională

Numărul 7 pe care Cristiano Ronaldo l-a purtat a mers imediat către Rafael Leao, atacantul lateral care este legitimat la Galatasaray din această vară. 40 de milioane de euro este cota sa, potrivit transfermarkt.com.

După 4-2 cu Danemarca, meci înc are a bifat 63 de minute și a fost notat de portalul de specialitate FlashScore cu 7.2, Rafael Leao a vorbit despre ce înseamnă pentru el să joace la națională cu 7 pe spatele tricoului.

”Antrenorul ne-a pregătit foarte bine, am fost foarte organizați în ultimele două meciuri și am creat multe ocazii de gol. Am fost foarte eficienți și am reușit să marcăm de patru ori în seara asta.

Problema cu Cristiano nu ne privește pe noi. Noi am demonstrat încă o dată că suntem un grup. Cu siguranță, Cristiano e acasă, fericit după această victorie.

Eu, din postura de coleg al lui și pentru că mă înțeleg bine cu el, știu cum este el. Cel mai important lucru este echipa. Am luat încă trei puncte, suntem pe primul loc în grupă și acum e timpul să ne odihnim și să ne pregătim pentru meciul de duminică.

Cris este un idol din copilăria mea. Numărul 7 are o însemnătate specială pentru mine, pentru că este ziua de naștere a copilului meu.

Eu doar am încercat să onorez acest tricou și să mă bucur că îl port. Cel mai important lucru e că am jucat bine și am câștigat meciul. Cred că am făcut o treabă bună”, a spus Leao, potrivit abola.pt.