În ultimele zile, viitorul lui Erling Haaland (26 de ani) a fost pus sub semnul întrebării din cauza problemelor pe care le are Manchester City, care riscă retrogradarea din cauza unor încălcări financiare grave. În cazul unui astfel de scenariu, mai mulți jucători vor pleca de la echipă.
Clubul care pregătește transferul lui Erling Haaland: 175.000.000€
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Haaland este dorit de mai multe formații cu pretenții din Europa. Recent, a apărut informația că atacantul norvegian și-ar dori un transfer în La Liga, acolo unde ar fi dorit de Real Madrid și Barcelona, dar se pare că o altă echipă a intrat ”pe fir”.
Publicația Le Parisien scrie că PSG, campioana Franței și a Europei din ultimele două sezoane, ar fi interesată de transferul golgheterului norvegian, mai ales că, din vara anului viitor, acesta va avea o clauză de reziliere în contractul său cu Manchester City, în valoare de 175 de milioane de euro.
Vestea vine și în contextul în care Ousmane Dembele (29 de ani), deținătorul Balonului de Aur, ar putea prinde un transfer în Arabia Saudită anul viitor. În plus, în acest an, PSG l-a transferat și pe Ferran Torres de la Barcelona ca soluție pentru flancul ofensiv, iar acesta are cifre excelente până acum: a marcat de șase ori și a oferit alte șapte pase decisive, în toate competițiile.
Erling Haaland este unul dintre cei mai bine cotați jucători din lume și a făcut senzație în cei patru ani petrecuți până acum la Manchester City, pentru care a marcat de 169 de ori în 205 de partide.
În plus, norvegianul a contribuit recent la cele mai importante performanțe din istoria recentă a clubului: are în palmares două titluri în Premier League, dar și un trofeu UEFA Champions League, câștigat în 2023.
- Site-urile de specialitate îl evaluează la 220 de milioane de euro
Manchester City, găsită vinovată de către Premier League!
Clubul Manchester City a fost găsit vinovată de toate acuzaţiile privind încălcări grave ale reglementărilor financiare din Premier League, comise în perioada cuprinsă între sezoanele 2009/2010 şi 2017/2018, a anunţat liga engleză de fotbal într-un comunicat publicat marţi, scrie Reuters.
"Decizia principală... detaliază modul în care clubul a încălcat în mod sistematic regulile Premier League timp de aproape un deceniu", a declarat Richard Masters, directorul executiv al Premier League.
"Există aspecte ale cazului care urmează să fie stabilite, inclusiv, un aspect important, ce sancţiune trebuie aplicată pentru aceste încălcări", a adăugat el.
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