Clubul care pregătește transferul lui Erling Haaland: 175.000.000€

În ultimele zile, viitorul lui Erling Haaland (26 de ani) a fost pus sub semnul întrebării din cauza problemelor pe care le are Manchester City, care riscă retrogradarea din cauza unor încălcări financiare grave . În cazul unui astfel de scenariu, mai mulți jucători vor pleca de la echipă.

Haaland este dorit de mai multe formații cu pretenții din Europa. Recent, a apărut informația că atacantul norvegian și-ar dori un transfer în La Liga, acolo unde ar fi dorit de Real Madrid și Barcelona, dar se pare că o altă echipă a intrat ”pe fir”.

Publicația Le Parisien scrie că PSG, campioana Franței și a Europei din ultimele două sezoane, ar fi interesată de transferul golgheterului norvegian, mai ales că, din vara anului viitor, acesta va avea o clauză de reziliere în contractul său cu Manchester City, în valoare de 175 de milioane de euro.

Vestea vine și în contextul în care Ousmane Dembele (29 de ani), deținătorul Balonului de Aur, ar putea prinde un transfer în Arabia Saudită anul viitor. În plus, în acest an, PSG l-a transferat și pe Ferran Torres de la Barcelona ca soluție pentru flancul ofensiv, iar acesta are cifre excelente până acum: a marcat de șase ori și a oferit alte șapte pase decisive, în toate competițiile.