Alex Cicâldău nu se teme de nimic după victoria în fața Poloniei: „Pentru toată țara”

După primele patru dueluri din UEFA Nations League, România nu avea niciun punct în grupa B din UEFA Nations League. Pentru prima oară, în duelul cu Polonia, „tricolorii” s-au bucurat de aportul publicului.

Alex Cicâldău nu se teme de nimic după victoria în fața Poloniei

Cei 45.827 de suporteri aflați pe Arena Națională au plecat fericiți acasă. După o primă repriză echilibrată, în care Poloniei i-a fost anulat un gol, România a reușit să se impună.

Cel care a dat semnul victoriei a fost nimeni altul decât Florinel Coman. „Mbappe” a punctat în minutul 60, însă reușita sa a fost anulată din camera VAR.

Doar 8 minute a mai rezistat Polonia fără gol primit pe tabelă. Cicâldău a șutat la colțul lung, iar mingea a fost deviată de Kiwior în proprie poartă. Alte patru minute mai târziu, Man a profitat de pasa lui Bîrligea și a dublat avantajul de pe tabelă. Pe final a înscris și Benedyczak, dar nu a fost suficient pentru o remiză.

Deznodământul meciului de pe Arena Națională? România - Polonia 2-1. În urma acestui rezultat, „tricolorii” trag încă speranțe că vor evita barajul de retrogradare în Liga C din UEFA Nations League.

La scurt timp după fluierul final, Alex Cicâldău, marcatorul primului gol, a transmis că meciul contra Poloniei a fost unul bun, echipa națională demonstrând că se poate bate de la egal la egal cu orice adversar.

Mijlocașul Universității Craiova a expus că aceeași mentalitate va fi și în Bosnia, în condițiile în care majoritatea jucătorilor s-au adaptat mai bine la cerințele lui Gică Hagi.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez. Importantă e victoria din această seară, aveam nevoie. A fost un meci greu, împotriva unei echipe foarte bune. Sunt fericit, am arătat că se poate.

Am pregătit meciul ca toate celelalte, am fost foarte focusați, am luptat de la egal cu ei. Sunt foarte fericit pentru cele trei puncte.

(n.r. - tribunele au fost pline) Este un sentiment special, îmi doresc și ne dorim să avem rezultate atât pentru echipa națională, cât și pentru toată țara. Zic eu că se poate, chiar dacă am câștigat doar meciul din această seară.

Trebuie să ne odihnim, să ne refacem, și după să ne luptăm de la egal la egal și cu ei. Am petrecut mai mult timp cu dânsul, am înțeles mai bine ideea lui de joc”, a declarat Alex Cicâldău, potrivit AS.ro.