După trei victorii consecutive în Premier League, Manchester City a fost răpusă pe Villa Park. Unicul gol al meciului a fost reușit de Matty Cash - o execuție splendidă cu piciorul stâng, fără șansă pentru Donnarumma, în minutul 19.

Pep Guardiola: "Dacă Arsenal câștigă titlul, bravo lor! Nu mă gândesc încă din octombrie la titlu"



După 9 etape, Manchester City se află doar pe locul 5, la șase puncte sub liderul Arsenal, însă Pep Guardiola nu își face momentan calcule pentru titlu și a transmis că, în ciuda eșecului cu Aston Villa, au fost multe lucruri pozitive în jocul elevilor săi.



"Eram îngrijorat înainte de pauza pentru meciurile naționalelor, când eram pe locul 14, iar Liverpool avea 6-7 puncte în fața noastră. Nu e treaba noastră să urmărim lupta la titlu. Dacă Arsenal câștigă toate meciurile și câștigă titlul, bravo lor!



Dar eu simt că echipa mea este vie, ceea ce e bine. Nu știu câte echipe pot juca pe Villa Park așa cum am jucat noi azi. Am avut curaj, posesie, ocazii.



Nu stau să mă gândesc încă din octombrie sau noiembrie dacă vom câștiga sau nu titlul. Trebuie să ne pregătim acum bine pentru meciul cu Swansea din Cupa Ligii Angliei, iar apoi cele două partide de Premier League și jocul din Champions League înainte de pauza internațională", a spus Pep Guardiola, potrivit Manchester Evening News.

3 eșecuri a suferit Manchester City în primele 9 etape din Premier League

VIDEO Golul lui Matty Cash care a decis Aston Villa - Manchester City (VOYO)

