Decizie controversata luata de UEFA! Ca se va intampla cu meciuriurile din Nations League care nu pot fi jucate din cauza COVID-19

Daca partidele nu vor putea fi jucate din cauza ca exista cazuri de coronavirus si nu este clar cine este vinovat pentru acest lucru. Rezultatul meciului va fi decis prin tragere la sorti. Adica se poate castiga cu 1-0. Se poate pierde cu 0-1 si exista posibiltatea de egal 0-0.

Echipa nationala a Romaniei va juca pe 4 septembrie cu Irlanda de Nord si pe 7 septembrie cu Austria. Cele doua meciuri vor fi transmise in direct, de la ora 21:45, de PRO TV.

#UEFA just published that if the upcoming #NationsLeague matches cannot be played due to COVID and it's unclear who is to blame for that, "the outcome of the match will be decided by drawing of lots (i.e. win 1-0, loss 0-1 or draw 0-0)."

I'm lost for words at this point.