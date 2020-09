Cehia a anuntat ca nu va juca urmatorul meci din Nations League! Comunicat oficial la cateva ore dupa victoria cu Slovacia: care este motivul din spatele deciziei

Cehii s-au impus in deplasare cu Slovacia, scor 3-1, insa la scurt timp dupa victoria obtinuta, au anuntat ca nu vor juca urmatorul meci din Nations League.

Pe contul oficial de Twitter al echipei nationale din Cehia a aparut un comunicat in care se explica decizia de a nu juca impotriva Scotiei.

Cehia - Scotia era programat luni, de la ora 21:45.

"Nationala nu va juca luni impotriva Socitiei din cauza deciziei reprezentantilor si a situatiei actuale cu Covid-19. Echipa nationala incheie pregatirile actuale cu efect imediat dupa victoria impotriva Slovaciei", se arata in comunicatul cehilor.

???? The national team will not play against Scotland on Monday due to representatives decision and the current situation with the COVID-19.

The national team ends current preparations with the immediate effect straight after the win against Slovakia.