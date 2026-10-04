Luka Modric, copleșit după Croația - Anglia 0-7: „Prima dată când îmi este rușine după un meci”

Luka Modric, copleșit după Croația - Anglia 0-7: „Prima dată când îmi este rușine după un meci” Nations League
Alexandru Hațieganu
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Luka Modric și-a exprimat frustrarea după înfrângerea zdrobitoare a Croaţiei în faţa Angliei: „Este prima dată când îmi este ruşine după un meci”. 

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Luka ModricCroatiaAngliaNations LeagueLiga Natiunilor
Din articol

Luka Modric (41 de ani), căpitanul naționalei Croației, a reacţionat foarte dur la înfrângerea istorică suferită de echipa sa în faţa Angliei, sâmbătă seara, în Liga Naţiunilor (0-7). 

Luka Modric, rușinat după Croația - Anglia 0-7

În zona mixtă, Luka Modric şi-a exprimat frustrarea după această înfrângere zdrobitoare, cea mai grea din istoria naţionalei sale, aşa cum a relatat HRT, televiziunea publică croată.

„Sunt aici de 20 de ani, dar este prima dată când îmi este ruşine după un meci”, a declarat Luka Modric, potrivit news.ro, cu o expresie marcată pe chip.

„Să pierzi, se poate întâmpla, nu e o problemă. Dar să pătezi în felul acesta reputaţia pe care am construit-o cu atâta efort de-a lungul anilor... Este cu adevărat inacceptabil”, a spus mijlocaşul, care şi-a început cariera internaţională la echipa naţională în 2006.

Imagini din Croația - Anglia 0-7

  • Croatia anglia 0 7
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