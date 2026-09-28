Cristi Chivu a intervenit în cea mai recentă afacere de la Inter! Oferta pregătită

Salariul internaționalului turc cu 108 selecții și 22 de goluri ar urma să scadă de la 6,5 milioane de euro la 4,5, sumă la care pot fi adăugate și bonusuri de performanță.

Hakan Calhanoglu, dorit în continuare de Cristi Chivu la Inter Milano

Diminuarea salariului la prelungire reprezintă o practică des întâlnită a cluburilor de fotbal față de majoritatea jucătorilor trecuți de 30 de ani.

Printre cei care își doresc foarte mult ca Hakan Calhanoglu să rămână pe „Giuseppe Meazza” se numără și antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani), informează tuttomercatoweb.com.