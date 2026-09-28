Cristi Chivu a intervenit în cea mai recentă afacere de la Inter! Oferta pregătită

Cristi Chivu a intervenit în cea mai recentă afacere de la Inter! Oferta pregătită Serie A Sursa foto: Imago Images.
Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano îi va oferi un nou contract mijlocașului defensiv Hakan Calhanoglu (32 de ani).

TAGS:
Hakan Calhanoglucristi chivuCristian ChivuInter MilanoSerie A
Din articol

Salariul internaționalului turc cu 108 selecții și 22 de goluri ar urma să scadă de la 6,5 milioane de euro la 4,5, sumă la care pot fi adăugate și bonusuri de performanță. 

Hakan Calhanoglu, dorit în continuare de Cristi Chivu la Inter Milano

Diminuarea salariului la prelungire reprezintă o practică des întâlnită a cluburilor de fotbal față de majoritatea jucătorilor trecuți de 30 de ani. 

Printre cei care își doresc foarte mult ca Hakan Calhanoglu să rămână pe „Giuseppe Meazza” se numără și antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani), informează tuttomercatoweb.com.

Hakan Calhanoglu / Imago Images

  • Imago1082861090h
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Angajamentul actual al „închizătorului” turc va expira în iunie 2027. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş și Juventus îi monitorizează situația. 

Calhanoglu, un fotbalist esențial pentru Inter

Hakan Calhanoglu a ajuns liber de contract la Inter în vara anului 2021, chiar după despărțirea de AC Milan, rivala „nerazzurilor”. 

De atunci, a jucat în 216 meciuri oficiale, în care a marcat 52 de goluri și a oferit 39 de pase decisive. 

Alături de Inter, Calhanoglu a câștigat de două ori Serie A, de trei ori Cupa Italiei și de trei ori Supercupa Italiei. El a ajuns, de asemenea, cu Inter în două finale de Champions League. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O șoferiță din Italia s-a trezit cu amenzi de 7.000 de euro după ce și-a lăsat mașina la service. Ce făcea de fapt mecanicul
O șoferiță din Italia s-a trezit cu amenzi de 7.000 de euro după ce și-a lăsat mașina la service. Ce făcea de fapt mecanicul
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu, pierdere imensă! Juventus e gata să dea lovitura
Cristi Chivu, pierdere imensă! Juventus e gata să dea lovitura
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
Răzvan Marin l-a depășit pe Cristi Chivu și a intrat în istorie: ce a reușit în România - Suedia
Barcelona, gata să spargă banca! Vedeta de 85.000.000 a lui Cristi Chivu, pe lista catalanilor
Barcelona, gata să spargă banca! Vedeta de 85.000.000 a lui Cristi Chivu, pe lista catalanilor
Lamine Yamal, săgeți către Cristi Chivu: ”Nu există nicio șansă!”
Lamine Yamal, săgeți către Cristi Chivu: ”Nu există nicio șansă!”
„Bijuteria” de 50.000.000 de euro a lui Chivu are o nouă cucerire! Ea întoarce toate privirile
„Bijuteria” de 50.000.000 de euro a lui Chivu are o nouă cucerire! Ea întoarce toate privirile
ULTIMELE STIRI
Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi
Nedreptate pentru Radu Drăgușin? Florin Manea a ieșit la atac după decizia lui Gică Hagi
Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”
Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”
Edin Dzeko a oferit un moment emoționant pe Arena Națională, înainte de România - Bosnia
Edin Dzeko a oferit un moment emoționant pe Arena Națională, înainte de România - Bosnia
Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"
Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"
Clubul din Superliga și-a prezentat noul antrenor!
Clubul din Superliga și-a prezentat noul antrenor!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Întrebat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu a surprins pe toată lumea: "Ei au prima opțiune"

Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”

Omul care i-a adus 13 milioane de euro lui Gigi Becali într-o singură seară, verdict după transferul lui Denis Drăguș: „Să marcheze”

„Dedicație“ pentru Reghecampf: ce au făcut jucătorii lui Esperance, la primul meci de după plecarea românului

„Dedicație“ pentru Reghecampf: ce au făcut jucătorii lui Esperance, la primul meci de după plecarea românului

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”

Un nou fundaș dreapta pentru națională?! Ce se poate întâmpla cu Andrei Rațiu: ”Mai mult ca sigur!”

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

2.300.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

S-a aflat motivul pentru care Mihai Pintilii a plecat de la Levadiakos! Suma la care a renunțat fostul antrenor de la FCSB

S-a aflat motivul pentru care Mihai Pintilii a plecat de la Levadiakos! Suma la care a renunțat fostul antrenor de la FCSB



Recomandarile redactiei
Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”
Cristi Tănase, avertisment înainte de România - Bosnia: „I-am simțit pe teren! Sunt mai pregătiți”
Edin Dzeko a oferit un moment emoționant pe Arena Națională, înainte de România - Bosnia
Edin Dzeko a oferit un moment emoționant pe Arena Națională, înainte de România - Bosnia
Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"
Starurile din Norvegia - Portugalia, ca pe maidan: "Întrebați-l ce mi-a făcut! Așa ceva nu are căuta pe terenul de fotbal"
Hagi, explicația unei decizii drastice: de ce au fost trimiși „greii“ naționalei, în frunte cu Drăgușin, în tribune
Hagi, explicația unei decizii drastice: de ce au fost trimiși „greii“ naționalei, în frunte cu Drăgușin, în tribune
Și-a riscat toată averea după retragere! Fostul jucător de la FCSB, proiect fabulos de 3 milioane de euro: „Nu am puterea să fac totul singur”
Și-a riscat toată averea după retragere! Fostul jucător de la FCSB, proiect fabulos de 3 milioane de euro: „Nu am puterea să fac totul singur”
Alte subiecte de interes
Gol fabulos Marko Arnautovic, voleu din afara careului în Inter - Lazio, sfert de finală din Coppa Italia transmis de VOYO!
Gol fabulos Marko Arnautovic, voleu din afara careului în Inter - Lazio, sfert de finală din Coppa Italia transmis de VOYO!
Nebunie în Liga Națiunilor! Meciul în care s-au înscris 5 goluri în ultimele 27 de minute
Nebunie în Liga Națiunilor! Meciul în care s-au înscris 5 goluri în ultimele 27 de minute
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
CITESTE SI
Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

stirileprotv Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

PSD decide luni dacă susţine Guvernul Mureşan. Sorin Grindeanu cere depunerea mandatului şi vorbeşte despre anticipate

stirileprotv PSD decide luni dacă susţine Guvernul Mureşan. Sorin Grindeanu cere depunerea mandatului şi vorbeşte despre anticipate

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat demisia. Țara se pregătește acum pentru două rânduri de alegeri

stirileprotv Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, și-a anunțat demisia. Țara se pregătește acum pentru două rânduri de alegeri

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!