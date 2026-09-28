Cristi Chivu a intervenit în cea mai recentă afacere de la Inter! Oferta pregătită

Salariul internaționalului turc cu 108 selecții și 22 de goluri ar urma să scadă de la 6,5 milioane de euro la 4,5, sumă la care pot fi adăugate și bonusuri de performanță.
Hakan Calhanoglu, dorit în continuare de Cristi Chivu la Inter Milano
Diminuarea salariului la prelungire reprezintă o practică des întâlnită a cluburilor de fotbal față de majoritatea jucătorilor trecuți de 30 de ani.
Printre cei care își doresc foarte mult ca Hakan Calhanoglu să rămână pe „Giuseppe Meazza” se numără și antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani), informează tuttomercatoweb.com.
Angajamentul actual al „închizătorului” turc va expira în iunie 2027. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş și Juventus îi monitorizează situația.
Calhanoglu, un fotbalist esențial pentru Inter
Hakan Calhanoglu a ajuns liber de contract la Inter în vara anului 2021, chiar după despărțirea de AC Milan, rivala „nerazzurilor”.
De atunci, a jucat în 216 meciuri oficiale, în care a marcat 52 de goluri și a oferit 39 de pase decisive.
Alături de Inter, Calhanoglu a câștigat de două ori Serie A, de trei ori Cupa Italiei și de trei ori Supercupa Italiei. El a ajuns, de asemenea, cu Inter în două finale de Champions League.