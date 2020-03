Cu sania vor ajunge romanii la stadion la meciul decisiv cu Islanda! La Reykiavik a nins ca in povesti in ultimele zile. In Islanda nu se joaca niciodata in Martie

Trei saptamani mai sunt pana la meciul Romaniei cu Islanda, iar terenul e sub zapada.

Islandezii au o singura infrangere pe teren propriu in ultimul an si jumatate, cu campiona mondiala - Franta!



"Clar ii avantajeaza. Ieri am primit poze de acolo, chiar daca au pus acea prelata, a intrat zada sub prelata si peste prelata stratul de zapada", a spus Radoi.



"Urmeaza sa fie data prelata si acoperita suprafata de joc cu un cort. Nu cred ca putem sa ne asteptam ca vom avea un gazon perfect. Ii avantajeaza pe islandezi cu siguranta", a spus Burleanu.



"Trebuie sa fim norocosi, sa avem toti jucatorii pe care ii vrem, sa nu fie accidentati", a spus Erik Hamren, selectionerul Islandei.

Radoi are si vesti bune. Puscas marcheaza pe banda rulanta , iar In Scotia, Ianis Hagi joaca in fiecare meci!

"Clubul care l-a transferat isi pune mare incredere in el. Pentru ce inseamna barajul pentru Euro il va cali", a pus selectionerul.

