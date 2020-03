BREAKING NEWS: Primul club din ALTA TARA care JOACA IN ROMANIA?! Anunt de ultima ora: echipa cu 8 campionate si 5 cupe care vrea sa intre in Liga a 5-a din Romania

Nu mai au nicio sansa de a incepe campionatul din cauza problemelor financiare! Fanii au venit cu o idee de ultima ora!

Zimbru Chisinau ar putea sa se inscrie in liga a 5-a din Romania! Asociatia Suporterilor lui Zimbru vrea sa initieze un proiect similar celui de la Dinamo. Nu isi doreste sa-l faca in Moldova, ci sa treaca granita peste Prut pentru o unire prin fotbal cu Romania. Zimbru ar putea sa prospere financiar odata cu mutarea in tara. Banii din drepturile TV sunt mult mai multi, iar sponsorii ar ajuta si ei mult mai mult, cred fanii.

"Sa facem un efort, o sa pierdem inca doi ani, dar putem sa ne inscriem in liga a 5-a din Romania. Traim macar cu speranta ca peste 5 ani o sa avem drepturi de televizare, ca putem sa fim SRL, nu ONG cum ne obliga Federatia din Moldova. Moldova e stat independent. Pentru mine, ca suporter, nu divizia nationala conteaza. Conteaza Zimbru! Daca pasim pe aceeasi grebla sau nu, asta conteaza. La inceput o sa fim 100, 1000... Nu conteaza cati suntem, conteaza cat de mult credem in scopurile noastre finale. O sa pierdem 3 ani, mai departe ce? O sa auzim aceleasi povesti despre lipsa sponsorilor, despre campionatul pe care oricum Sheriff o sa-l castige. Haideti sa investim timp in altceva! Intr-un campionat unde avem sanse! Sa ne gandim logic: daca partea financiara ne poate da o solutie, de ce sa nu o incercam?", a spus liderul Asociatiei Suporterilor Zimbru pe pagina de Facebook a clubului.

Zimbru, club cu 8 titluri si 6 cupe ale Moldovei in palmares, a anuntat ieri ca nu va participa la meciurile din prima liga din cauza datoriilor pe care le-a strans, in valoare de aproximativ 300 000 de euro. Echipa din Chisinau ia o pauza de cel putin un an din fotbalul profesionist.

Zimbru Chisinau