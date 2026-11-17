Pentru a prinde mai multe minute la un nivel bun, Tavi Popescu a fost trimis în Grecia. Mihai Stoica a încercat să găsească o serie de explicații pentru evoluțiile sale tot mai modese.

Acesta crede că anturajul său a avut o influență negativă asupra carierei sale. MM Stoica a încercat să-l îndepărteze de prietenii săi, dar fără succes.

Mihai Stoica: ”Anturajul lui a învins”

„Am avut senzația, când am început să lucrăm, că fuge de probleme. Dacă e un anturaj în care cineva bea, fuge de acolo, pentru că el nu suportă băutura.

Când mulți fotbaliști importanți își băgau porcăriile alea sub buză ca să nu fumeze, i-am spus: 'Să nu cumva să te prind vreodată'. Mi-a zis că nu suportă cum miros alea, doar când îi vede pe alții prin autocare i se întoarce stomacul pe dos. Uite că, până la urmă, a căzut și el și a căzut de sus și nu poate să se ridice. Anturajul a învins.

Nu știu ce șanse are, n-am mai schimbat cu el nici mesaje după ce a plecat în Grecia. Nu pot băga minte în cap, doar dacă e deschidere din partea lui”, a spus MM Stoica, la Fanatik.ro.

Octavian Popescu pare subiect închis la FCSB. Gigi Becali: "Eu nu cred că își mai revine"

Folosit constant de Elias Charalambous, Octavian Popescu nu a avut nicio realizare ofensivă la Levadiakos în cele 6 partide de până acum, iar șansele sale să redevină om de bază la FCSB, din sezonul viitor, par minime.

Într-un interviu acordat luni, Gigi Becali s-a arătat resemnat în privința lui Octavian Popescu, aducând în discuție problemele extrasportive din ultima perioadă. patronul de la FCSB nu crede că fotbalistul cu 7 meciuri la naționala României mai poate fi un jucător important la echipa sa.

"N-am mai ținut legătura cu Octavian Popescu. Să dea Dumnezeu să își revină, dar eu nu cred pentru că e chestiune de caracter, de mentalitate, de bărbăție. El, care era era pe val, și a făcut tâmpeniile alea, înseamnă că n-are caracter puternic. Un om care are caracterul slab poate cădea oricând în aceeași patimă. Trebuie să ai caracter puternic", a spus Gigi Becali.