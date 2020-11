Record ISTORIC! Cel mai mare castig reusit VREODATA la pariuri in Romania! Profit de 1 230 137 de euro cu doar 3 meciuri pariate! Ce partide au ales

Cativa prieteni din Otopeni au ales o strategie rara de pariera si au reusit sa obtina cel mai mare castig din istoria Romaniei!

Grupul de pariori a ales 3 meciuri, ale caror pronosticuri le-au invartit intre ele. Biletele au fost multiplicate. Este vorba despre Reading - Coventry, Pogon - Jagiellonia si Pacos Ferreira - FC Porto, luate la total goluri +3 si +5, anunta superbet.ro.

Cel mai repetat bilet a fost cel in care la Reading - Coventry si Pacos - Porto trebuiau sa se dea minimum 5 goluri. Partida care a atras cea mai mare miza din partea pariorilor, aproape 100 000 de euro, a fost Pogon - Jagielonia, jucat pentru mai mult de 3 goluri. Chiar romanul Puscas a salvat biletele cu mai mult de 5 goluri marcate in Reading - Coventry. George a inscris in minutul 2 al prelungirilor! Totalul a fost de 109 bilete, iar investitia pariorilor una pe masura: 235 000 de euro. Profitul? URIAS: 1 230 137 de euro, unul unic in istoria Romaniei.