Echipa de vis a lui Becali, la un pas de a deveni realitate! FCSB poate alinia din decembrie un prim 11 cotat la aproape 20 de milioane de euro

FCSB este lider in Liga 1 dupa primele 10 etape ale sezonului.

"Ros-albastrii" sunt la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, insa au un golaveraj mai bun, inscriind 28 de goluri in 10 partide, fata de doar 14 cat au reusit oltenii.

Dupa pauza cauzata de meciurile echipei nationale, FCSB ar putea fi si mai puternica in Liga 1. De la inceputul lunii decembrie ar urma sa revina Florinel Coman, accidentat in urma cu aproape doua luni, iar Toni Petrea ar putea sa trimita in teren un atac de milioane.

Linia ofensiva a "ros-albastrilor" va fi compusa din Coman, Man si Tanase, un atac de vis pentru Gigi Becali.

In aceste conditii, o alta dorinta a patronului ar fi indeplinita: Sergiu Bus va prinde putine minute in echipa de baza a celor de la FCSB. Atacantul nu mai este dorit in echipa de Becali, nereusind sa impresioneze in startul acestui sezon in care a inscris un singur gol.

Cum ar putea arata primul 11 al celor de la FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Olaru, Simion, Morutan - Tanase - Man, Coman.

Aceasta echipa de start se ridica la 19,7 milioane de euro, conform site-ului de specialitate, transfermarkt.com, majoritatea fotbalistilor imbunatatindu-si cota de piata dupa transferul la FCSB.