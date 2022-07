„Unul m-a făcut praf o lună că l-am folosit prea puțin pe Popescu, celălalt m-a făcut că l-am folosit prea mult!” Replică dură a lui Iordănescu 

Selecționerul naționalei nu a dorit să comenteze declarațiile făcute de conducătorii celor două echipe în spațiul public, însă a evidențiat că nu există dorință de schimbare a mentalității, iar asta se vede prin reacțiile șefilor din fotbal.

„După meciul cu Muntenegru am ieșit o singură dată în spațiul public și, probabil, viitoarea dată va fi în septembrie. Au fost foarte multe informații neadevărate și multe speculații în spațiul public, fără legătură cu adevărul.

Meseria mea nu este să stau pe la tv și să le contrazic, dar asta nu înseamnă că nu deranjează și că nu fac foarte mult rău fotbalului românesc. Din păcate, nu vrem să ne schimbăm gândirea și mentalitatea”, a declarat Edward Iordănescu pentru as.ro.

Replică dură a lui Edward Iordănescu pentru Mihai Rotaru și Gigi Becali



Totodată, Edward Iordănescu le-a răspuns și lui Gigi Becali și Mihai Rotaru, în special acționarului de la Universitatea Craiova, după ce a afirmat că l-a trimis titular pe Octavian Popescu la presiunile lui Gigi Becali. Iordănescu a oferit o replică acidă, punctând că el este cel care decide și răspunde pentru ceea ce se întâmplă la națională.

„Nu-mi cereți să comentez ce zic domnii Becali și Rotaru. Nu am ce comenta. Unul m-a făcut praf o lună că l-am folosit prea puțin pe Tavi Popescu, celălalt m-a făcut tot așa că l-am folosit prea mult. Mai poți înțelege ceva?! Tavi a jucat un meci, din șase, titular, sub comanda mea. Atunci, cum poate domnul Rotaru să spună că a făcut pariu cu cineva că o să îl bag la presiunile lui Becali. Când îl folosești doar un meci, înseamnă că am răspuns la presiuni? Păi, trebuia să nu îl bag deloc atunci, ca să nu mai aibă domnul Rotaru ce comenta.

Eu decid, eu răspund. Punct! Restul să comenteze fiecare ce dorește. A zis că a făcut pariu cu un prieten că o să-l bag titular, trebuia să-mi zică ce pariu mai are și, de acum, așa o să fac primul 11, ca să câștige domnia sa pariurile”, a adăugat selecționerul naționalei.