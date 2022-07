Mihai Rotaru, tiradă la adresa lui Edi Iordănescu: "L-a târât Becali în noroi! De ce l-ai băgat pe Tavi Popescu? E discriminare"

Subiectul disputei dintre cei doi este reprezentat de absența lui Andrei Ivan din lotul României la ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Finlanda (1-0) și Muntenegru (0-3).

Mihai Rotaru, acuzații grave la adresa lui Edi Iordănescu

Rotaru îl acuză pe Edi Iordănescu de discriminare, având în vedere că pe jucătorii Universității Craiova nu i-a anunțat că nu vor face parte din lot, în timp ce cu Darius Olaru, fotbalist al lui FCSB, selecționerul ar fi discutat personal, explicându-i hotărârea.

Selecționerul a pus absența lui Ivan pe seama unei accidentări, însă patronul Universității Craiova spune că nu s-a pus problema de vreo problemă medicală la ultimul joc al naționalei, ci mai degrabă pe o superstiție a lui Edi Iordănescu.

Totodată, Rotaru a vorbit și despre titularizarea lui Octavian Popescu la meciul cu Finlanda, lăsând de înțeles că Edi Iordănescu ar fi cedat presiunilor patronului de la FCSB, Gigi Becali.

"Au fost trei portari în lotul de la ultimul meci și trei jucători ai Universității Craiova în tribună, ceea ce mi se pare inexplicabil. Am văzut declarația domnului Iordănescu că nu vrea să se compromită la echipa națională, dar ar fi bine ca să nu comprimită echipa națională decât să se compromită dânsul. Domnul Gigi Becali l-a târât în noroi pe domnul Iordănescu când nu-l băga pe Tavi Popescu. Am și făcut pariu cu un coleg din presă și am zis că va fi titular Octavian Popescu la meciul următor. A fost titular, iar după meci a declarat: 'Eu v-am spus că trebuie să mai avem răbdare'.

Păi, dacă ne-ai spus că trebuie să mai avem răbdare, de ce l-ai băgat? Eu n-am venit să jignesc, nu l-am jignit, am spus cu argumente clare că e anormal să nu ai decât un atacant în lot și să nu-l ai pe Andrei Ivan. Și-a încordat mușchii și consider că încordarea mușchilor este apanajul oamenilor mici. Andrei Ivan, Crețu și Mitriță, în tribună. Ivan, la ultimul meci, nu avea niciun fel de problemă medicală. Am făcut anchetă cu Andrei, am vrut să știu ce s-a întâmplat. Ai greșit cu ceva, s-a întâmplat ceva? Mi-a spus că, înainte de ultimul meci, cu o zi, a venit cineva din staff la el și i-a spus: 'Nu știm încă dacă joci sau intri pe parcurs'.

A doua zi, află de pe Instagram că va fi în afara lotului. Aceste lucruri nu se fac. Nu l-a anunțat nimeni că nu face parte din lot. Consider că e discriminare. Mitriță a aflat tot de pe Facebook că e în afara lotului, Ivan, la fel. Dar, în schimb, cu Darius Olaru a discutat Edi Iordănescu și i-a spus: 'Te las în afara lotului, vreau să te odihnesc ca să joci în următoarele două meciuri'. El nu a discutat cu toți.

Am auzit un curent de opinie că a câștigat când a fost Ivan în tribună. Da, la primul meci a avut o problemă medicală la coapsă, a câștigat, iar din superstiție l-a lăsat în tribună și la următorul meci. Pot să înțeleg și asta, dar nu în secolul 21", a spus Mihai Rotaru, la Digisport.

Cum s-a apărat Edi Iordănescu după atacul lui Mihai Rotaru

La scurt timp după intervenția lui Mihai Rotaru, selecționerul României a ținut să lămurească acest subiect și a oferit un alt motiv pentru care nu l-a folosit pe Andrei Ivan în meciurile de pe teren propriu, cu Finlanda și Macedonia.

"Nu trebuie să mă justific la nimeni. Ivan, în acțiunea din februarie, a jucat în ambele jocuri, chiar dacă am rotit și am dat minute tuturor jucătorilor din lor. Acum, primul meci oficial, a jucat titular, iar apoi a intrat pe parcurs. După aceea, puteți verifica cu medicul, după revenirea din Bosnia am avut dublă notificare de la el și de la Ivan, că are o problemă medicală musculară.

Ivan e un jucător în care cred și are potențial, se va mai regăsi la echipa națională. Lucrurile acestea sunt verificabile. A ieșit din procesul de antrenament după notificările venite de la fotbalist și medic. Mi s-a spus că există probabilitatea de agravare a accidentării.

Eu nu pot să scot un jucător din antrenament din punct de vedere medical decât după ce mă consult cu medicul și stafful medical. La recomandarea doctorului și la solicitarea lui Ivan, el a ieșit din proces. În condițiile acestea am plecat de la ideea de a miza pe jucătorii 100% apți", a declarat Edi Iordănescu la DigiSport.