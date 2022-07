„Am venit cu propuneri clare!” Edward Iordănescu a fost întrebat dacă pregătește schimbări în lotul naționalei 

Echipa națională de fotbal a României se află în unul dintre cele mai dificile momente din istorie. Imediat după meciurile din luna iunie din Nations League și rezultatele slabe obținute, fanii și oameni importanți din fotbal au cerut demisia atât conducerii FRF, cât și selecționerului Edward Iordănescu.

Edward Iordănescu a fost întrebat dacă pregătește schimbări în lotul naționalei



La câteva zile distanță după umilința cu Muntenegru, 0-3, FRF și-a arătat din nou încrederea în selecționerul ales, punctând că va rămâne pe banca naționalei. Recent, Mihai Stoichiță, directorul tehnic FRF, a dezvăluit că Iordănescu va avea „mână liberă” la schimbări.

Întrebat dacă va face schimbări în cadrul lotului față de cel convocat pentru meciurile din iunie, dar și dacă va renunța la anumiți jucători, Edward Iordănescu a dezvăluit că a purtat o discuție amplă cu șefii FRF și cu staff-ul său, în vederea campaniei din septembrie.

„(n.r. despre schimbările pregătite la naționala României) Rămâne să vedeți. Eu am venit cu niște propuneri clare către conducerea Federației. Am fost în discuții astăzi patru ore și ceva cu Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță și staff-ul meu și am stabilit ce drum trebuie să avem și ce strategie aplicăm”, a declarat Edward Iordănescu la Digi Sport.

Lotul convocat de Iordănescu pentru Liga Națiunilor



PORTARI: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 15/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 6/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 16/2), Adrian Rus (Fehervar | Ungaria, 12/0), Iulian Cristea (FCSB, 3/0), Virgil Ghiță (KS Cracovia | Polonia, 1/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 71/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 9/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 23/1), Mario Camora (CFR Cluj, 7/0), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 0/0)

MIJLOCAȘI: Deian Sorescu (Rakow Czestochowa | Polonia, 5/0), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 22/3), Darius Olaru (FCSB, 3/0), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 52/6), Sergiu Hanca (KS Cracovia | Polonia, 5/0), Octavian Popescu (FCSB, 2/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 0/0), Valentin Mihăilă (Atalanta | Italia, 7/1), Alexandru Mitriță (PAOK Salonic | Grecia, 17/3), Alexandru Crețu (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 37/2), Marius Marin (Pisa | Italia, 3/0)

ATACANȚI: Denis Alibec (Atromitos | Grecia, 23/2), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 15/1), George Pușcaș (Pisa | Italia, 27/8), Florin Tănase (FCSB, 11/1)