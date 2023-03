„Tricolorul” de care Dumitru Dragomir n-a avut milă: „Era să ne bage mortul în casă!” Cine l-a împresionat cu Belarus

Fostul președinte de la Ligă l-a acuzat pe portarul lui Auxerre că „era să ne bage mortul în casă” și îi amintește selecționerului Edi Iordănescu faptul că naționala României e la dispoziție mulți portari de calitate.

„Ce ați vrea voi acum să spun? Sau mai bine zis, ce ar dori cei de la națională să spun? Că Radu ăla nu era să ne bage mortul în casă? A greșit la faza aia, dar e bine că până la urmă nu am luat gol, iar Radu a fost apoi sigur pe el la jocul de picior și în intervenții. Radu nu e un portar rău și este un portar de mare perspectivă. Însă, trebuie să fie concentrat tot meciul. Consider că la postul ăsta de portar stăm cel mai bine la echipa națională. Îi avem pe postul ăsta pe lângă Radu pe Niță, Moldovan, Cojocaru, Aioani, Târnovanu, Popa ăla de la Voluntari, Gurău, ăla înalt de la Craiova lui Mititelu.

Dragomir, impresionat de Denis Alibec

Mi-a plăcut în jocul cu Belarus atitudinea și ambiția lui Denis Alibec. El e pe drumul cel bun de aproape un an. Gică Hagi l-a pus pe picioare. Băieții noștri au avut și momente foarte bune de joc în timpul meciului cu Belarus, dar nu mi-a păcut pe final că ne-am făcut din nou jocul foarte greu și am cam tremurat în ultimele minute. Nu e bine deloc acest lucru, doarece pentru noi campania începe abia de la meciul cu Kosovo. Acum am avut doar înclălzirea și nu mă luați pe mine că ce echipă are Andorra, că a încurcat pe Kosovo, că nu ține cu mine. Dacă vrem să ajungem la Euro trebuie să defilăm cu Andorra. Acum am ajuns să ne fie frică și de Andorra? Păi, cum vreți să mergem la EURO, dacă nouă ne frică de Andorra? A spus Edi Iordănescu că îi afectează pe jucători criticile oamenilor de fotbal?

Păi cu ce i-am afectat eu pe jucători? Le-am luat banii din buzunare? I-am lăsat fără haine? Eu spun doar ceea ce văd, iar dacă am zis că am văzut un haos total în jocul echipei noastre la meciul cu Andorra, păi aia am văzut și aia am spus. Vrei să spun că jucăm ca Argentina? După părerea mea, e bine că după astea două meciuri avem șase puncte și plecăm favoriți la locul doi. Spun asta că observ că Elveția va defila în grupa noastră, iar locul unu este al ei. A, să nu uite un lucru: Mi-a plăcut mult băiatul ăla din Portugalia, Dobre. Bravo lui Edi că l-a adus la națională. Are viteză, văd că știe și cu mingea, iar eu zic că el chiar merită să fie titular în următoarele meciuri”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Prosport.

Naționala României va juca următoarele două meciuri din campania de calificare în deplasare cu Kosovo, pe 16 iunie de la 21:45, iar apoi cu Elveția, pe 19 iunie, de la aceeași oră.

Clasamentul Grupei I