„Ne-am pierdut respectul! Am contactat antrenorii să ne dea jucători!” Edward Iordănescu a fost refuzat pe bandă rulantă pentru amicalele naționalei 

Naționala României a pierdut cu Slovenia, scor 1-2, în primul amical al lunii noiembrie și urmează să mai dispute meciul de la Chișinău. Edward Iordănescu nu a reușit să păstreze „nucleul” de la ultimele meciuri din Nations League din lot, atât din cauza accidentărilor, cât și pentru faptul că unele campionate din ligile inferioare încă se desfășoară.

Edward Iordănescu a fost refuzat de echipele de club

Selecționerul a dezvăluit că a fost lovit de refuzuri din partea cluburilor în momentul în care a fost întrebat de ce Slovenia a reușit să aibă lotul complet, iar România nu. Edward Iordănescu a pus asta și pe seama ultimelor rezultate ale României, punctând că nu mai există același respect pentru națională.

„(n.r. - De ce Slovenia a reușit să își ia tot lotul și noi nu am putut?) Probabil că ne-am pierdut respectul. Eu știu ce discuții am avut, personal chiar, am făcut apel la cluburi, am încercat să contactez antrenorii să ne dea jucători.

Era destul de important să avem un ultim test cu toți jucătorii. Plus multe accidentări. Dar în final, priviți în ansamblu Slovenia, a fost foarte subestimată. Vorbim de o echipă cu jucători de zeci de milioane, de o echipă care, exact în formula asta cu care ne-am confruntat noi, au răpus Norvegia, care avea Haaland și Odegaard, victorie și apoi egal la retur. Nu a pierdut cu Suedia și cu Serbia, e o echipă cu un nivel bun spre foarte bun”, a declarat Edward Iordănescu pentru Digi Sport.

Lotul României pentru meciul cu Republica Moldova

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 0/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 0/0), Mihai Popa (FC Voluntari, 0/0)

FUNDAȘI: Cristian Manea (CFR Cluj, 18/2), Alexandru Pantea (FCSB, 0/0), Adrian Rus (Pisa | Italia, 16/0), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 23/2), Andrei Burcă (CFR Cluj, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 1/0), Bogdan Vătăjelu (Universitatea Craiova, 1/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 0/0)

MIJLOCAȘI: Darius Olaru (FCSB, 7/0), Daniel Boloca (Frosinone | Italia, 0/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 7/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 8/0), Nicolae Păun (Sepsi OSK, 1/0), Alexandru Cicâldău (Al-Ittihad Kalba | EAU, 26/3), Andrei Cordea (FCSB, 4/0), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 3/0), Antonio Sefer (FC Rapid 1923, 0/0), Claudiu Petrila (CFR Cluj, 0/0), Marius Ștefănescu (Sepsi, 3/0)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 32/10), Daniel Paraschiv (Hermannstadt, 0/0), Denis Drăguș (Standard Liege | Belgia, 3/0)