„Are probleme de atitudine în vestiar!” Avertisment în cazul titularului lui Edward Iordănescu: „E unul dintre motivele pentru care am suferit în ultimele meciuri!” 

Naționala lui Edward Iordănescu a pierdut meciul cu Slovenia, scor 1-2, iar acum se pregătește să dispute ultimul amical al lunii noiembrie, cu Moldova, la Chișinău. Selecționerul nu a putut conta pe mare parte din jucătorii folosiți în ultimele meciuri din Nations League, indisponibili fie din cauza accidentărilor, fie din cauză că echipele de club nu i-au cedat, în contextul în care unele campionate din ligile inferioare încă se desfășoară.

Una dintre absențele „remarcabile” este cea a lui Ionuț Radu (25 ani), care a debutat în poarta naționalei în septembrie 2022, în meciul cu Finlanda, înlocuindu-l astfel pe Florin Niță. Goalkeeper-ul împrumutar de Inter la Cremonese s-a accidentat, astfel că nu a fost convocat. Horațiu Moldovan a fost titular cu Slovenia, portarul Rapidului având o prestație solidă în ciuda celor două goluri încasate.

Atitudinea lui Ionuț Radu, 'problemă' în vestiarul naționalei

În cazul discuției legată de portari și cine ar trebui să fie titular în poarta naționalei, Florin Gardoș a dezvăluit că i s-a transmis că au fost probleme în vestiarul naționalei. Fostul fundaș a spus că a auzit că Ionuț Radu are probleme de atitudine, probleme care au apărut încă de la „schimbarea” generațiilor, când unii dintre jucătorii de la U21 care au ajuns în semifinalele Campionatului European din 2019, au mers la naționala mare.

Fostul fotbalist a lăsat de înțeles că sunt mai mulți fotbaliști problematici, numindu-l pe Radu printre ei, acuzând atitudinea acestora, care au dus la disensiuni în vestiarul naționalei cu jucătorii cu experiență.

„La Ionuț Radu este o discuție mai amplă. Am auzit că are probleme de atitudine în vestiar. Am auzit că a fost o problemă în momentul în care cei de la U21 au făcut pasul la echipa mare, au existat discuții între jucători pe tema asta cu conflictul generațiilor.

Nu au fost chestii majore, pe organizare, cine stă pe locul respectiv în avion și prostii de-astea. Nu știu dacă a fost în fruntea nemulțumiților, dar știu că a fost o problemă în general cu cele două generații. Și ăsta cred că este unul dintre motivele pentru care am suferit în ultimele meciuri.

Nu știu dacă peste limitele bunului simț, atât am auzit că au fost niște discuții. (n.r. a creat probleme în vestiar?) Nu Radu, în general cei care au venit, acum n-am auzit specific un jucător sau altul. Da, știu de Radu, dar nu voiam să zic de el. Nu-mi place să dau nume, este portarul echipei naționale. Am auzit că și el”, a declarat Florin Gardoș la Fanatik.

Cifre impresionante pentru Ionuț Radu în Serie A

În primele zece etape din campionatul italian, portarul român a avut cele mai multe parade, chiar dacă echipa la care evoluează se află pe ultimul loc în campionat, fără victorie.

Potrivit unor statistici de pe site-ul oficial Serie A, citat de footballnews24.it, Ionuț Radu este lider în clasamentul paradelor, cu 46 de intervenții, urmat de Lorenzo Montipo (42 intervenții) și de Bartolomiej Dragowski (39 de intervenții).

Portarul român este împrumutat de Inter Milano la Cremonese până la finalul acestui sezon. Acesta mai are contract cu gruparea nerazzurra până în 2024.