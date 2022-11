„În România ești considerat obraznic atunci când ai o părere opusă!” Vlad Dragomir i-a răspuns lui Edward Iordănescu: „E și mai ușor să fiu ignorat acum!” 

Edward Iordănescu (44 ani) a răspuns la conferința de presă declarațiilor făcute de Vlad Dragomir (23 ani), fotbalist legitimat la FC Pafos din Cipru. Jucătorul român s-a arătat siderat după ce a văzut convocările selecționerului pentru „dubla” cu Slovenia și Moldova de faptul că nu a fost luat în calcul, așa cum s-a întâmplat și în cazul selecționerilor precedenți.

Tehnicianul a ținut să facă precizări în acest sens la conferința de presă, iar jucătorul i-a oferit o replică, punctând că nu și-a ales special momentul pentru a vorbi împotriva selecției, așa cum a sugerat Iordănescu, ci doar și-a exprimat nemulțumirea.

Vlad Dragomir i-a răspuns lui Edward Iordănescu

Vlad Dragomir a punctat că nu are probleme cu actualul selecționer, ridicând un semnal de alarmă în legătură cu faptul că nu a fost convocat în ultimii trei ani la națională, deși a jucat constant, chiar și în Serie B.

„E o afirmație exagerată că sunt egoist și mă gândesc doar la mine. Nu am ales în mod special acest moment pentru a conturba atmosfera de la echipa națională înainte de meciurile cu Slovenia și Moldova. Ce aș avea de câștigat din asta? Pur și simplu mi s-a cerut părerea și mi-am spus-o, așa cum o voi face întotdeauna.

Ce nu s-a înțeles bine este că eu nu am nimic cu selecționerul, am și spus că îi respect decizia. Eu m-am referit la tot ce s-a întâmplat în ultimii trei ani în care nimeni de la echipa națională nu mi-a dat vreo șansă. Repet, am jucat 32 de meciuri într-un sezon de Serie B și n-am fost băgat în seamă.

Așa că, acum e și mai ușor să fiu ignorat, dar nu mă plâng din atât. Am înțeles mesajul, eu îmi văd de treaba mea în continuare și vom vedea ce va fi. Poate a deranjat faptul că mi-am spus părerea cinstit, știu că în România ești considerat obraznic atunci când ai o părere opusă.

Nu cred că mi se va purta ranchiună pentru cele declarate, dacă ar fi așa n-ar face decât să se confirme că am avut dreptate în tot ce am spus. Le urez mult succes tuturor celor implicați în activitatea echipei naționale și sper să ne revedem cândva”, a declarat Vlad Dragomir pentru ProSport.

Edward Iordănescu, iritat de declarațiile lui Vlad Dragomir

„Cred că, atunci când un jucător iese în spațiul public și vorbește înaintea unui meci, putem trage anumite concluizii. Îmi pun întrebarea dacă nu cumva e o doză de egoism să ieși și să spui asta înaintea unui meci important.

Ai colegi acolo, ai jucători care sunt în fața unui joc important. Eu mă uit foarte tare la caracter, la capacitate de integrare a unui jucător într-un lot. Eu chiar l-am urmărit pe Dragomir, i-am urmărit jocul. Cunosc limba greacă, mi-am luat foarte multe informații despre el, despre evoluțiile lui din Cipru. E un jucător care, la fel ca toți ceilalți, are tot timpul ușa deschisă la echipa națională. Dar dacă cineva crede că după jumătate de sezon jucată în Cipru poate imediat să vină la echipa națională, greșește!Trebuie să continue să muncească.

Dacă va continua să progreseze, cu siguranță îi va veni momentul. Poate echipa națională a ajuns într-un moment prea jos și oricine crede că e nedreptățit că nu e la națională! Interesul echipei naționale e mai important decât orgoliul. Dar, pentru mine, e important cum se comprotă fiecare atât la națională, cât și la echipa de club și în spațiul public”, a spus Edward Iordănescu la conferință.