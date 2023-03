„Legăm șase puncte după mai bine de doi ani!” Concluziile lui Iordănescu după două victorii obținute în preliminariile EURO 2024

„Tricolorii” s-au impus în duelul cu Belarus de pe Arena Națională și sunt pe locul al doilea în clasamentul Grupei I, în spatele Elveției, la egalitate de puncte. Scorul a fost deschis de Nicolae Stanciu, cu o super execuție din lovitură liberă, iar Andrei Burcă a mărit avantajul cu un șut cu exteriorul.

România a tremurat pe final, când oaspeții au redus din diferență în minutul 86 prin Morozoov, însă partida s-a încheiat cu o victorie.

Edward Iordănescu: „Dacă sunt înjurat la finalul mandatului cred că nici nu mai reacționez!”

Selecționerul a vorbit la finalul partidei, nemulțumit de golul încasat, însă mulțumit totodată de cele două victorii pe care jucătorii săi le-au legat.

„Vreau să felicit echipa și să le mulțumesc publicului, am obținut cele șase puncte. Lucruri pozitive, înainte de orice, șase puncte, rezultatul, jocul a fost superior rezultatului, am avut o primă repriză foarte bună, o a doua cu situații și ocazii, la prima ocazie mare am luat gol. Nu știm să omorâm jocul efectiv. Legăm șase puncte după mai bine de doi ani, lucru pozitiv. Am văzut alt curaj, altă încredere în prima repriză, momente de fotbal bun, dacă vom fi mai pragmatici, mai deciși până la final mă pot declara 100% fericit.

Dau încredere rezultatele, să ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut, avem nevoie de rezultate pozitive, ne hrănim, prindem curaj. Am zis că sunt adversari dificili, nu mai există meciuri ușoare, nu trăim în trecut, trăim în prezent.

(n.r. accidentarea lui Tudor Băluță, schimbat în prima repriză) A fost foarte exact în joc, am pregătit jocul cu el, a fost o pierdere imensă pentru că a trebuit să facem două permutări. Important e că am adus punctele, eram mai fericit dacă mai marcam un gol și nu primeam, erau și două meciuri fără gol primit. Asta este situația.

Nu mă prea manifest, sunt momente importante, trebuie să îl gândesc pe următorul, la 2-0 m-am bucurat mai mult. Important e să rămân echilibrat, matur, la final e timp să ne manifestăm. Oamenii care ne analizează au tot dreptul, foștii mari fotbaliști cu performanțe ar trebui să ne ajute mai mult, dacă pot veni mai mult lângă națională aș fi fericit. După 2-0 în Andorra să primim atâtea critici, băieților nu le este ușor, eu am început să mă obișnuiesc, băieții au nevoie de suport și încredere, după ce termin mandatul dacă stă cineva lângă mine și mă înjură cred că nici nu mai reacționez.

Alintați nu mai sunt, maturizarea trebuie timp, timp pe care eu nu prea îl am. Să ne alimentăm cu lucrurile pozitive”, a declarat Edward Iordănescu la finalul meciului.

Naționala României va juca următoarele două meciuri din campania de calificare în deplasare cu Kosovo, pe 16 iunie de la 21:45, iar apoi cu Elveția, pe 19 iunie, de la aceeași oră.

Clasamentul Grupei I

1. Elveția - 6 puncte

2. România - 6 puncte

3. Kosovo - două puncte

4. Andorra - un punct

5. Israel - un punct

6. Belarus - 0 puncte