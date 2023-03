Edi Iordănescu a anunțat schimbări! Cum ar putea arăta România în meciul cu Belarus

”Tricolorii” s-au întors cu toate cele trei puncte din Andorra, unde au câștigat cu 2-0, după un joc care nu a impresionat pe toată lumea. Acum, România are din nou un meci care, la prima vedere, ar părea accesibil.

Belarus s-a deplasat la București cu un lot evaluat la aproximativ 12 milioane de euro, sumă pe care, pe site-urile de specialitate, România o poate atinge doar cu Nicolae Stanciu și Darius Olaru. Edi Iordănescu are la dispoziție un lot mult mai valoros, cotat la 75 de milioane de euro.

Cum ar putea arăta România în meciul cu Belarus

Titular atât în meciul cu Andorra, cât și în ultimele partide din Nations League, este de așteptat ca Ionuț Radu să apere și în meciul de pe Arena Națională. Printre surprizele lui Edi Iordănescu s-ar putea număra și Marius Marin, rezervă în meciul precedent, dar și Florin Tănase, care a dus un plus în ofensiva României cu intrarea sa în repriza secundă.

Cel mai probabil, în centrul atacului, Edi Iordănescu va miza din nou pe Denis Alibec, care a marcat în meciul precedent cu Andorra și a ajuns la trei reușite în 28 de selecții.

Cum ar putea arăta România în meciul cu Belarus: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Sorescu - R. Marin, M. Marin, Stanciu - Man, Alibec, Tănase

Selecționerul Edi Iordănescu a confirmat luni dimineața, într-o conferință de presă, că primul 11 ar putea suferi mai multe modificări.

"E posibil să fie schimbări, mi-e greu să spun câte, avem antrenamentul oficial și câteva probleme medicale, nu grave, dar sunt. Încercăm mâine spre prânz să tragem linie și să ne apropiem de un prim 11 care să fie ales cu inspirație.

Am jucat în condiții foarte grele, împotriva unui adversar cu uzură, care ne-a pus în dificultate și ne-a solicitat. Nu știu cum și-a făcut Belarus programul, eu știu prin ce am trecut noi, nu e o scuză, trebuie să avem capacitatea să trecem peste”, a spus Edi Iordănescu

VIDEO - Edi Iordănescu și Răzvan Marin, conferință de presă

Denis Alibec, "upgradat" de Gică Hagi

În vârstă de 32 de ani, Denis Alibec e cotat la 900.000 de euro și evoluează la Farul Constanța, formația cu care și-a prelungit contractul până pe 30 iunie 2025. La echipa națională, atacantul născut în Mangalia a jucat 28 de partide și a marcat trei goluri. După meciul cu Andorra, Alibec a fost și criticat de un alt fost mare fotbalist român.

Esențial pentru Farul în Superliga, Denis Alibec recunoaște cu franchețe cine este omul care are o contribuție substanțială în progresul său din ultimul an.

„Eu mereu când am fost acasă m-am simţit foarte bine! Ştiţi că am mai fost o dată cu domnul Hagi şi de aceea am ales să vin aici, pentru că ştiam că o să mă pună pe picioare. M-a convins să dau totul pe teren, pentru că asta mi-a zis când am venit la Farul. Dacă vin aici, trebuie să mă ţin după el, să ţin pasul cu el”, explica Alibec, la începutul anului.

Golul împotriva Andorrei a fost al treilea pentru Denis Alibec la națională în 28 de partide. Atacantul de la Farul a mai înscris în eșecul cu Ucraina, 3-4, și victoria cu Austria, 3-2. Pentru România urmează partida cu Belarus, programată marți, 28 martie, de la 21:45, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Foto / Sport Pictures