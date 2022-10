„Jucătorii de la echipa noastră nu reușesc să facă asta!” Anghel Iordănescu a identificat marea problemă a „tricolorilor” 

Startul dezastruos din Nations League i-a costat pe „tricolori” care au ajuns în Liga C, în ciuda ultimelor două meciuri, când au remizat cu Finlanda, scor 1-1, și au câștigat cu Bosnia, scor 4-1. Atât jucătorii, cât și selecționerul împreună cu cei din conducerea Federației au fost dur criticați după rezultatele obținute, însă au șansa revanșei în preliminariile pentru EURO 2024.

Analiza lui Anghel Iordănescu după meciurile din Nations League

Naționala României e în grupă cu Elveția, Israel, Kosovo, Andorra și Belrus și deși adversarii par accesibili în afara elvețienilor, Anghel Iordănescu rămâne precaut. Fostul selecționer a dezvăluit ce a observat în campania din luna iunie din Nations League la echipa națională, punctând care sunt minusurile fotbaliștilor români.

Anghel Iordănescu este de părere că jucătorii vor fi în continuare afectați de programul încărcat și de meciurile jucate din 3 în 3 zile.

„Pot să vă spun o constatare pur personală. Am observat la echipa națională la meciurile din iunie, atunci când am jucat în decurs de 10-11 zile patru meciuri și nu am reușit să facem față. Atunci am pierdut posibilitatea de a ne califica, de a termina pe primele două locuri în aceea lună. În final, în luna septembrie s-a redresat situația și am avut prestații bune la meciurile cu Bosnia și cu Finlanda.

Întorcându-mă la acel Campionat European din 2016, eu aveam această grijă că echipa noastră națională nu reușește să ducă din 3 în 3 zile meciurile. Programul ne-a dezavantajat pentru că dacă jucam primul meci cu Albania, meciul doi cu Elveția și meciul trei cu Franța, probabil că pierdeam meciul cu Franța categoric, dar aveam șansa să ne calificăm.

Jucătorii de la echipa noastră națională nu reușesc fizic să facă față unor competiții de o asemenea anvergură. Puteția lua ca exemplu FCSB și CFR Cluj, care au foarte multe probleme de exprimare atunci când joacă din trei în trei zile, mă refer atât în plan extern, cât și în competiția internă. Uitați-vă la FCSB, s-a zbătut pe ultimele locuri în Supercupă, iar prestația internațională nu a fost una care să ne încânte”, a spus Anghel Iordănescu la Sport Total FM.

PROGRAMUL GRUPEI ROMÂNIEI!

25 martie 2023

ora 19:00 | Belarus – Elveția

ora 21:45 | Andorra – ROMÂNIA, Israel – Kosovo

28 martie 2023

ora 21:45 | ROMÂNIA – Belarus, Kosovo – Andorra, Elveția – Israel

16 iunie 2023

ora 21:45 | Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția

19 iunie 2023

ora 21:45 | Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra

9 septembrie 2023

ora 19:00 | Andorra – Belarus

ora 21:45 | ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

ora 21:45 | ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra

12 octombrie 2023

ora 21:45 | Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția

15 octombrie 2023

ora 19:00 | Elveția – Belarus

ora 21:45 | ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

ora 19:00 | Belarus – Andorra

ora 21:45 | Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

ora 21:45 | ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus