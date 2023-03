„Tricolorii” se află pe locul al doilea în Grupa I după primele două meciuri, având maximum de puncte, cu două victorii obținute cu Andorra și Belarus. Nicolae Stanciu și Andrei Burcă au marcat în victoria de pe Arena Națională, însă jucătorii lui Iordănescu nu au plecat fericiți pe deplin din cauza golului încasat aproape de finalul meciului.

Denis Alibec: „Repriza a doua a fost foarte slabă!”

Denis Alibec, marcator în Andorra, a avut o mare ocazie pe care însă nu a reușit să o concretizeze. Atacantul a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută, mulțumit de rezultat, însă și-a exprimat ușoara nemulțumire pentru relaxarea apărută în joc în repriza a doua.

Fotbalistul Farului se arată însă încrezător în grupul de la națională, în special datorită celor șase puncte, și a declarat că în cazul în care vor juca așa cum au făcut-o în prima repriză și în următoarele meciuri, atunci echipa națională va fi de neînvins.

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm ambele meciuri, chiar dacă a doua repriză din această seară a fost foarte slabă, zic eu, important e că am reușit să marcăm două goluri în prima repriză și să câștigăm. Dacă făceam 3-0 cred că era meciul gata, dar mereu trăim așa periculos. Am spus și din Andorra că nu e o echipă de neglijat, sunt foarte agresivi, chiar dacă nu au calitate foarte bună, pot să pună probleme.

Normal că mă oftic, dacă ratez...crezi că nu vreau să marchez? Era bine să se miște plasa, nu bara. Nu pot să spun că au fost puternice, la noi a fost relaxare, ne-am retras puțin, am văzut 2-0 și am crezut că este gata meciul. Important e că am luat șase puncte, să jucăm noi așa și să terminăm cu punctaj maximum.

Suntem fericiți, sper ca în următoarea convocare să venim mai ambițioși și să reușim să jucăm mai bine. În România știți că mereu se vorbește de națională, nimeni nu are încredere în noi, de aceea trebuie să fim uniți și să le arătăm că greșesc și că acest grup poate face mai multe. Eu nu mai citesc presa de câțiva ani, nu mă mai interesează ce se scrie, nu sunt niciodată alături de noi, mereu caută alibiuri, de ce nu am dat 5, 6 la ceilalți și tot așa. Suntem mulțumiți că am luat șase puncte.

Probabil după 2-0 se așteptau să continuăm să marcăm, le mulțumim suporterilor, au fost în număr foarte mare alături de noi. Dacă jucăm cum am jucat în prima repriză putem să batem pe oricine. Toți au șanse la calificare, noi trebuie să mergem la Kosovo și să nu le dăm nicio șansă, vrem să luăm șase puncte. (n.r Întrebare reporter: Chiar și cu Elveția?) De ce să nu luăm trei puncte în Elveția? Nu știu, tu zici că nu ești româncă.

Nu e presiune, venim să jucăm pentru țară, pentru tricolor, pentru noi și pentru familiile noastre, nu venim aici să facem act de prezență. Noi trebuie să facem treaba noastră”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului.

Naționala României va juca următoarele două meciuri din campania de calificare în deplasare cu Kosovo, pe 16 iunie de la 21:45, iar apoi cu Elveția, pe 19 iunie, de la aceeași oră.

Clasamentul Grupei I

1. Elveția - 6 puncte

2. România - 6 puncte

3. Kosovo - două puncte

4. Andorra - un punct

5. Israel - un punct

6. Belarus - 0 puncte