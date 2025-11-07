Deși italienii au câștigat, modul în care au făcut-o l-a înfuriat pe antrenorul român. CalcioNews24 a scris despre episodul tensionat care a avut loc în vestiar imediat după fluierul final.



Chivu a fost vizibil iritat încă din timpul celor 90 de minute, gesticulând des și cerându-le jucătorilor săi mai multă concentrare. Imediat după meci, el a luat o decizie neobișnuită: a amânat întâlnirea programată cu jurnaliștii pentru a merge direct în vestiar și a se confrunta cu echipa.



Jurnalistul Pietro Guadagno susține că discuția "față în față" a fost una aprinsă. Chivu le-a transmis fotbaliștilor un mesaj clar: prestația nu a fost la înălțimea așteptărilor. Tehnicianul le-a reproșat lipsa de intensitate și de luciditate în gestionarea partidei, exact lucrurile pe care le ceruse înaintea meciului și pe care nu le-a văzut pe teren.



Și-a certat jucătorii, apoi și-a asumat vina



După ce și-a spus punctul de vedere tranșant în spatele ușilor închise, Chivu și-a luat câteva minute pentru a se calma înainte de a apărea în fața microfoanelor. Acolo, românul a schimbat complet strategia, alegând să-și protejeze public echipa și să folosească autocritica.



"Responsabilitatea este a mea. În mod evident, nu am reușit să transmit motivația corectă. Pentru mine este o lecție", a spus Chivu, potrivit celor de la Corriere dello Sport. Aceasta pare a fi filosofia sa: fermitate maximă în privat, dar un scut pentru jucători în public.



Acum, Inter se pregătește de duelul de pe San Siro cu Lazio, iar Chivu vrea să evite orice fel de relaxare după startul bun în Europa.

