”Vrem să continuăm cu Edi”. George Pușcaș merge pe mâna selecționerului

Pușcaș a fost ”aruncat” în joc pe parcursul reprizei secunde, dar nu a reușit să marcheze și nici nu a bifat vreo ocazie notabilă. După meci, atacantul de la Genoa a tras concluzii și a vorbit despre situația selecționerului Edi Iordănescu, pe care-l vrea în continuare la echipa națională.

George Pușcaș, după Finlanda - România 1-1

„Din punctul nostru de vedere trebuie să ne uităm la joc, să avem speranţă mai multă. Deocamdată acest punct nu ştiu dacă schimbă lucrurile atât de mult. Noi am venit aici pentru toate cele 3 puncte, am plecat cu unul. Să aducem speranţă în joc, atitudine, să continuăm să creştem în joc. Am avut posesia. Ne-a ieşit de multe ori, dar noi trebuie să finalizăm, să dăm goluri, pentru a lua cele 3 puncte.

Nu cred că e vorba de ghinion. Trebuie să ne găsim mai mult, să creştem mai mult şi cu siguranţă vor veni şi golurile. Nu este o echipă nouă. Sunt aceiaşi jucători motivaţi. Trebuie să aducem cât mai multă prospeţime şi să demonstrăm că merităm să purtăm tricoul echipei naţionale.

Sunt ok. Mă gândesc să joc cât mai bine şi să ajut echipa. Cu siguranţă că vrem să continuăm cu Edi. Aduce un plus jocul dânsului. Doar aşa putem da continuitate la echipă. Mi-aş dori să ne calificăm, îndiferent de grupă. E un obiectiv foarte important pentru noi”, a spus George Pușcaș, la Antena 1.

După remiza cu Finlanda, România a ajuns la patru puncte și a rămas pe ultimul loc în Grupa 3 din Liga B, la un singur punct în spatele nordicilor.

Pentru a scăpa de ultima poziție și, implicit, de retrogradarea în Liga C, România are nevoie de un succes în ultimul meci cu Bosnia, deja câștigătoare a grupei, și de un rezultat pozitiv în meciul dintre Muntenegru și Finlanda.

Clasamentul Grupei 3, Liga B:

1. Bosnia - 11p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 5p

4. România - 4p