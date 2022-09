Cel care a restabilit egalitatea în partea secundă a fost Florin Tănase, care a punctat cu un șut din șase metri. După meci, fostul jucător de la FCSB a tras concluzii și se gândește deja la următoarea partidă, cu Bosnia.

Florin Tănase: ”Avem șanse să mergem la Euro 2024”

”Am făcut un joc destul de bun zic eu, ne-am creat multe ocazii de a marca. Am arătat un spirit bun şi că avem jucători valoroşi care pot juca un fotbal bun. Important este să jucăm bine de la meci la meci. Să pregătim următoarea campanie, de calificare la EURO 2024, şi să mergem la turneul final.

Am avut ocazii mai mari, am avut două bare. A lipsit golul 2. Sunt bucuros, golul îmi dă încredere. Asta trebuie să fac eu la fiecare meci, să marchez şi să-mi ajut echipa. Ar trebui să ne dea speranţe meciul de azi. Suntem un grup unit, trebuie să ne ajutăm. Avem şanse să mergem la Euro 2024.

Cred că Edi trebuie să rămână. Am mai spus-o. Poate schimba faţa echipei naţionale. S-a simţit schimbarea din teren. Stanciu a fost accidentat, dar a intrat foarte bine. Avem nevoie de un jucător precum Stanciu. Mă simt bine, fizic am fost bine. Sper să am evoluţii bune. Trebuie să jucăm cu încredere, să jucăm ofensiv”, a declarat Florin Tănase, pentru Antena 1.

După remiza cu Finlanda, România a ajuns la patru puncte și a rămas pe ultimul loc în Grupa 3 din Liga B, la un singur punct în spatele nordicilor.

Pentru a scăpa de ultima poziție și, implicit, de retrogradarea în Liga C, România are nevoie de un succes în ultimul meci cu Bosnia, deja câștigătoare a grupei, și de un rezultat pozitiv în meciul dintre Muntenegru și Finlanda.

Clasamentul Grupei 3, Liga B:

1. Bosnia - 11p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 5p

4. România - 4p