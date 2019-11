"Vom colabora cu prietenii nostri din Norvegia si Suedia." In timp ce Romania inca isi cauta selectioner, islandezii pregatesc meciul decisiv! Ce spun despre nationala noastra

Islanda si Romania se vor intalni in semifinalele play-off-ului pentru calificarea la EURO 2020.

Antrenorul secund al islandezilor, Freyr Anderson a declarat pentru publicatia locala Visir ca au inceput pregatirile pentru meciul decisiv cu Romania:

"Sunt o echipa in ascensiune, s-a schimbat generatia. Echipa lor sub 21 de ani a ajuns pana in semifinale la Campionatul European si au invins Anglia si Croatia. Am fost la turneu, i-am vazut si m-au impresionat.

Nu ne este frica deloc si deja ne pregatim, vom colabora cu prietenii nostri din Norvegia si Suedia. Vom primi rapoartele lor", a spus Freyr Anderson.

Secundul islandezilor a vorbit si despre lipsa selectionerului din nationala Romaniei:

"Sunt fara antrenor si sunt in discutii cu Gheorghe Hagi si Dan Petrescu. Acest lucru poate fi si un plus, dar si un minus. Este cert ca ne complica noua pregatirea", a mai spus Freyr.