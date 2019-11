VISAM la o finala pentru Euro cu Ungaria! Rivalitate EXTREMA in meciul care poate decide calificarea: nu ne-au mai batut de 39 de ani!

Romania intalneste Islanda in semifinalele play-off-ului UEFA Euro 2020 (26 martie). In cazul unei victorii, pe 31 martie mergem la Budapesta pentru jocul decisiv de calificare.

Maghiarii au avantajul intalnirilor directe, 12 victorii fata de numai 7 ale Romaniei, alaturi de 8 partide terminate la egalitate, insa tremura in fata unui 'blestem' de aproape 40 de ani. Ultima victorie a Ungariei cu Romania a avut loc pe 12 septembrie 1981, in calificarile pentru Mondialul din 1982. In fata a 60 000 de oameni, maghiarii ne invingeau atunci cu 1-0, dupa golul marcat de Laszlo Fazekas in minutul 18. De atunci, 'tricolorii' nu si-au mai lasat marii rivali din Vest sa le-o ia inainte. Romania a castigat de 6 ori si a incheiat 3 meciuri la egalitate. Ultimele doua jocuri directe au fost remize, in calificarile pentru Euro 2016: 1-1 la Bucuresti si 0-0 la Budapesta.

Cu Piturca selectioner, Romania a obtinut cea mai mare victorie din epoca moderna contra Ungariei, 3-0 pe 6 septembrie 2013. Cel mai mare succes inregistrat de romani cu Ungaria e vechi din 1933: 5-1, pe 24 septembrie 1933 in Cupa Europei Centrale.