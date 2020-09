Jucatorii de la nationala U21 au primit rezultatele testelor Covid-19! Reactia lui Mihaila inainte de deplasarea in Finlanda

Nationala Romaniei U21 va juca cu Finlanda si Malta pe 4 si 8 septembrie.

Testele tricolorilor au iesit negative si ei vor putea face deplasarea in Finlanda, anunta site-ul oficial FRF.

"Toate testele sunt negative, planul tactic este pus la punct, baietii sunt pregatiti! Tricolorii Under 21 au efectuat in aceasta seara ultimul antrenament inainte de plecarea in Finlanda! Programul zborurilor a fost modificat, decolarea urmand sa aiba loc miercuri, 2 septembrie, la ora 11:00, in loc de ora 8:00, asa cum era programata initial", a fost anuntul FRF.

Valentin Mihaila, jucatorul Craiovei, a reusit sa marcheze o tripla in meciul cu Finlanda, jucat in toamna anului trecut. Convocat de Mutu pentru cele doua meciuri, el spera sa marcheze din nou in poarta scandinavilor.

"Da, imi doresc sa marchez la fiecare meci pe care il joc. Daca nu marchez sper sa imi ajut echipa cu o pasa de gol, un penalty scos si sa marcheze alt jucator. Daca echipa ia cele 3 puncte sunt fericit. Am mingea acasa de la meciul trecut cu Finlanda si sper sa o iau si in retur", a declarat Valentin Mihaila pentru site-ul FRF.

Mihaila a vorbit si despre o posibila convocare a sa la nationala Romaniei de seniori.

"Mereu ma gandesc, va dati seama, ca orice fotbalist te gandesti sa ajungi la echipa nationala mare. Trebuie sa muncesti foarte mult. In ultima perioada nu am avut jocuri foarte bune pe plan intern. Inca sunt necopt, sper sa prind mai multa experienta si sa ajung si acolo", a spus jucatorul Craiovei.

10 puncte are Romania U21 in grupa 8 a preliminariilor pentru Euro, grupa din care mai fac parte Danemarca, Finlanda, Ucraina, Irlanda de Nord si Malta.